Дождаться весны: дольщикам «Новобулгаково» в Башкирии обещали к марту достроить дома
Проблему дольщиков Уфы и республики обсудили в рамках еженедельного «Стройчаса» в правительстве республики.
Речь идет о строительстве домов № 2Б и № 31 жилого комплекса «Новобулгаково» под Уфой.
По словам председателя Госстроя Марата Ахмадуллина, достроить их должны весной, к концу марта. До марта начнутся также начнут достраивать дома «Меркурий» в Зеленой роще.
В Госстрое также подготовили проект закона, который сможет, по мнению властей, расширить права граждан, пострадавших от недобросовестных застройщиков и уберечь их от мошеннических действий. Дорожную карту должны предоставить на рассмотрение руководителю республики до 31 марта.
Ранее мы писали о том, что в России вдвое увеличилось количество застройщиков-банкротов. Специалисты НОЗА (Национального объединения застройщиков жилья) установили, что в России с 2018 года число обанкротившихся застройщиков увеличилось вдвое.