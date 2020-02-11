Дождаться весны: дольщикам «Новобулгаково» в Башкирии обещали к марту достроить дома

Речь идет о строительстве домов № 2Б и № 31 жилого комплекса «Новобулгаково» под Уфой.

По словам председателя Госстроя Марата Ахмадуллина, достроить их должны весной, к концу марта. До марта начнутся также начнут достраивать дома «Меркурий» в Зеленой роще.

В Госстрое также подготовили проект закона, который сможет, по мнению властей, расширить права граждан, пострадавших от недобросовестных застройщиков и уберечь их от мошеннических действий. Дорожную карту должны предоставить на рассмотрение руководителю республики до 31 марта.