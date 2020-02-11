Депутаты Башкирии предлагают ограничить функции управляющих компаний

Сегодня, 11 февраля, в ходе очередного заседания комитета Госсобрания-Курултая РБ по жилищной политике и инфраструктурному развитию депутаты обсудили ситуацию, сложившуюся при регулировании текущих корректировок размера платы за тепловую энергию жителями многоквартирных домов.

Выслушав доклады председателя Госкомитета РБ по жилищному и строительному надзору Марата Шафикова и замминистра жилищного хозяйства РБ Марата Шангареева, законодатели внесли предложение ограничить права управляющих компаний на территории региона.

Управляющие компании выполняют функцию основного буфера, устанавливая общедомовые приборы учета. По мнению законодателей, можно было бы избежать большого количества жалоб населения, вызванных ошибками УК, если ограничить их функции и связать жителей с ресурсоснабжающими организациями напрямую.

Кроме того, они отметили, что штрафы, полученные за свои ошибки, УК заставляют платить население, так как штраф накладывается на юридическое лицо.

По словам Ильдара Шафикова, год назад Госкомитет начал наказывать штрафами должностные лица, но он не отрицает, что в практике, их штрафы все равно ложатся лишним бременем на население.