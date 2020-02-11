«Башавтотранс» поднял стоимость проезда на пригородных рейсах
Стоимость проезда на пригородные и межмуниципальные маршруты повысилась с 1 февраля.
«Башинформ» со ссылкой на«Башавтотранс» сообщил, что разница между билетом за наличный расчет и по карте «Алга» составляет от 5 до 20 рублей.
В частности, повысились цена на маршрутах Татышлинского, Балтачевского, Краснокамского, Янаульского районов. К примеру от Нефтекамска до Николо-Березовки проезд теперь стоит 25 рублей за наличный расчет и 18 рублей по карте «Алга».
Стоимость проезда в Гафурийском районе составляет 2,4 рублей за 1 км, скидка по карте «Алга» – 5 %. Из Стерлитамака маршруты № 281, № 298 установлен тариф 2,5 рублей за 1 км, скидка по карте «Алга» – 10 %.
Выросла стоимость проезда в направлени Салават — Мелеуз: 115 руб, по карте 92 рублей. Из Кумертау в Ермолаево за наличный расчет — 40 рублей, по карте «Алга» 32 рублей. В Маячный 50 руб. /40 рублей