«Башавтотранс» поднял стоимость проезда на пригородных рейсах

«Башинформ» со ссылкой на«Башавтотранс» сообщил, что разница между билетом за наличный расчет и по карте «Алга» составляет от 5 до 20 рублей.

В частности, повысились цена на маршрутах Татышлинского, Балтачевского, Краснокамского, Янаульского районов. К примеру от Нефтекамска до Николо-Березовки проезд теперь стоит 25 рублей за наличный расчет и 18 рублей по карте «Алга».

Стоимость проезда в Гафурийском районе составляет 2,4 рублей за 1 км, скидка по карте «Алга» – 5 %. Из Стерлитамака маршруты № 281, № 298 установлен тариф 2,5 рублей за 1 км, скидка по карте «Алга» – 10 %.