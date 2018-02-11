Жительницы Уфы ищут брата, освобожденного из особой колонии «Полярная сова»

Мужчина до исчезновения был известен как «убийца-расчленитель», от общения с ним отказался родной сын.

63-летний Анвар Масалимов пропал в прошлом году из квартиры своей родной сестры Дамиры в Уфе. Несмотря на его жуткую репутацию пожизненно осужденного за убийство, совершенное с особой жестокостью, сестры мжчины очень хотят найти его и вернуть обратно.

Про Анвара Масалимова известно, что он за совершенное преступление сперва был приговорен к расстрелу, потом осужден на пожизненное заключение и отбывал свой длинный срок в колонии особого режима для пожизненно осужденных под названием «Полярная сова», расположенной в Ямало-Ненецком автономном округе. А полтора года назад, 22 июня 2016 года, случилось редчайшее для пожизненно осужденных преступников явление – Масалимова выпустили на свободу.

После освобождения мужчина около полугода жил у родных, а потом пропал после ссоры с одной из родственниц. Эта новость переполошила общественность, люди выражали сильное беспокойство за свою безопасность. Тем временем родные сестры пропавшего настаивают, что он не представляет опасности и очeнь хотят, чтобы он дал о себе знать.

Подробную историю об Анваре Масалимове опубликовал портал Mash.

«Очень милый и добрый парень»

По воспоминаниям родственников, Анвар Масалимов родился в «обычной» советской семье. Отслужил в армии, потом работал экспедитором и разнорабочим, женился, в семье родился сын. Был очень милым и добрым парнем. Несчастье случилось в середине 70-х годов в городе Чайковском, куда Анвара направили на работу.

- Это было осенью, к Новому году обещал он вернуться домой. У меня дочь родилась, он шубу в подарок купил, был счастливый, молодой. И перед отъездом домой они с коллегами решили отметить окончание работы и праздники наступающие. Анвар был самый новенький, самый молодой, и его отправили за добавкой. Он ушел. Когда пришел – двое спали. Ну и он тоже лег. А, когда утром проснулись, оказалось, что один – мертвый. Ну и вот за это судили, - вспоминает родная сестра мужчины из Уфы Дамира Масалимова.

После такого страшного известия его молодая жена Земфира решила бросить мужа-убийцу. Сын Руслан с тех пор также ни разу не видел отца.

Соразмерное наказание

За тогдашнее преступление мужчина получил 15 лет. По словам родных Анвара, он не успел отсидеть весь срок и еще в колонии-поселении убил своего соседа. Однако существует и иная версия развития событий. По данным из Вологодского областного суда, Анвар после выхода на свободу поселился у некоего его старичка в поселке Комсомольск Томской области. Однажды он поссорился с хозяином жилья из-за семейных фотографий, задушил старика и спрятал тело. Но кто-то из соседей обратился в полицию. Суд признал Анвара особо опасным рецидивистом и приговорил к смертной казни.

Мужчина ждал расстрела несколько лет, пока в 1998 году в России не ввели мораторий на смертную казнь. В итоге Масалимову заменили расстрел пожизненным заключением, с которым он не согласился и стал писать жалобы в различные инстанции. Его упорство дало свои результаты, и в 2008 году суд переквалифицировал статью обвинения с "умышленного убийства при отягчающих обстоятельствах" на "умышленное убийство без отягчающих обстоятельств". В итоге в 2016 году Анвар Масалимов вышел на свободу.

Чужой среди своих

Ему был предоставлен билет до Москвы. По словам родных, Анвар фактически существовал без денег и еды. В течение двух месяцев он пешком или автостопом добирался до своих сестер в Башкирию.

Дамира Масалимова Видео Видео: Mash

-В августе 2016 года он постучал в окно и показал паспорт: "Это я, Анвар". Мы конечно удивились, впустили, накормили. И знаете, в первый день он так много мылся и курил, - вспоминала Дамира Масалимова..

Анвар остановился пожить в доме у сестры и племянника. Пытался найти работуу, очень стремился начать новую жизнь. Хотел увидеться со своим 42-летним сыном Русланом, но тот отказался о встречи с отцом-убийцей. А зимой 2017 года Анвар поругался с женой племянника и заявил, что жить с ней под одной крышей не хочет.

-Я ему дала адрес нового приюта социального и он жил там до февраля 2017 года. Мы виделись, навещали его. А в феврале он пропал. Телефона у него не было сотового, записки не оставил. Вот год, получается, мы вообще не знаем, что с ним и где он, - сообщила старшая сестра Анвара Татьяна.

Дамира Масалимова Видео Видео: Mash

Сестры сказали на камеру, что любят брата и были бы рады узнать, если он реально начал новую жизнь, завел семью. А еще они готовы принят его в семью, если он захочет вернуться в их дом.