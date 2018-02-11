Жители Башкирии подали приставам более 300 жалоб на коллекторов

По итогам рассмотрения поступивших обращений было возбуждено 16 уголовных дел.

Региональное управление Службы судебных приставов Башкирии опубликовало данные о поступивших жалобах на неправомерные действия коллекторов. Об этом сообщили в пресс-службе ведомства.

Число жалоб на нарушения со стороны коллекторов превысило 320 обращений. Было возбуждено 16 административных дел о нарушениях законодательства при совершении действий, направленных на возврат задолженности. 10 из них возбуждены в отношении юридических лиц - коллекторских организаций, 4 - в отношении сотрудников, 2 - в отношении микрокредитных организаций.

Девять дел уже рассмотрены в суде и виновным были назначены штрафы в размере от 5 до 80 тысяч рублей.