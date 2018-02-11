В Уфе волонтеры полторы недели ведут поиски 20-летнего парня

Участники группы поиска распространили ориентировки с его приметами по всему городу.

В Уфе одиннадцатые сутки силами полицейских и волонтеров продолжаются напряженные поиски 20-летнего Артура Газиева. Об этом сообщили представители группы «Лиза Алерт».

Известно, что о молодом человеке нет никаких обнадеживающих сведений с 30 января текущего года.

Приметы пропавшего: рост около 170 см, худощавый, глаза зеленые, волосы темные.

Был одет: в темно-синюю тканевую куртку с капюшоном, синие джинсы, коричневые ботинки с черными носами.