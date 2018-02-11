В Уфе волонтеры полторы недели ведут поиски 20-летнего парня
Сегодня, 12:56ОбществоТатьяна МайороваФото: Лиза Алерт
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Участники группы поиска распространили ориентировки с его приметами по всему городу.
В Уфе одиннадцатые сутки силами полицейских и волонтеров продолжаются напряженные поиски 20-летнего Артура Газиева. Об этом сообщили представители группы «Лиза Алерт».
Известно, что о молодом человеке нет никаких обнадеживающих сведений с 30 января текущего года.
Приметы пропавшего: рост около 170 см, худощавый, глаза зеленые, волосы темные.
Был одет: в темно-синюю тканевую куртку с капюшоном, синие джинсы, коричневые ботинки с черными носами.
Всех, кто видел или что-либо знает о местонахождении молодого уфимца, просят обратиться в полицию или связаться с волонтерами по телефону горячей линии 8-800-700-54-52.
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