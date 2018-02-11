Погода 11 февраля: ожидается потепление

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Синоптики обещали небольшой снег при слабом ветре.
Сегодня, 11 февраля, по Башкирии и в Уфе ожидается облачная погода с небольшими осадками в виде снегопада.
Ветер преимущественно северо-восточный со скоростью 2-3 метра в секунду.
Температура воздуха ночью до минус 12 градусов мороза, Днем воздух прогреется до минус 9 градусов.
В последующие дни, по прогнозам, характер погоды существенно не изменится.
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