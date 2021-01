Власти Уфы предложили альтернативный путь движения в связи с ремонтом развязки

Стало известно, каким еще образом можно выехать в город и из города.

Мэрия Уфы приняла решение открыть улицу Набережную для движения «из центра» города на Монумент Дружбы и в обратном направлении. Об этом сообщается на сайте городской администрации. В качестве альтернативного пути предлагается передвигаться по улице Набережной. Власти отмечают, что, спустившись на нее в районе Конгресс-холла «Торатау» по улице Генерал-губернатора Перовского, можно выехать на Монумент Дружбы. Соответственно, также через улицу Набережную можно проехать в обратном направлении. Напомним, первый рабочий день нового 2021 года обозначился девятибалльными пробками в Уфе. 8 января был закрыт на реконструкцию путепровод на пересечении проспекта Салавата Юлаева и улицы Заки Валиди. 11 января на оперативном совещании глава республики Радий Хабиров предложил подрядчику перейти на круглосуточный режим работы и сократить срок ремонта развязки. Также он предложил чиновникам перейти на другой график работы и задуматься об изменении графика работы школ в Уфе.

