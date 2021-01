Туристы из Российской Федерации, отдыхающие в Дубае, сняли, как рядом с пляжем в воду сливают нечистоты.

Инцидент путешественники запечатлели на видео. Об этом информирует NEWS.ru. По словам очевидцев, на месте слива стояло зловоние. Рядом купались дети. Нечистоты сливали прямо в море. Все происходило на частном пляже дорогого отеля Rixos The Palm Dubai. Отходы сливали в залив на фоне эпидемии китайской коронавирусной инфекции. Сейчас как никогда надо уделять особое внимание санитарии, сетуют туристы. В самом отеле произошедшее не комментируют.

