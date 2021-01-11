В Башкирии запретят выгонять из транспорта подростков, не заплативших за проезд

В Башкирии запретят выгонять из транспорта подростков, не заплативших за проезд

Вчера, 14:41ОбществоКарина МамаеваPhoto: pixabay.com
Депутаты Госсобрания-Курултая Башкирии предложили запретить высаживать «зайцев» из общественного транспорта. Речь идет о подростках в возрасте до 16 лет, которые по тем или иным причинам не могут оплатить проезд. При этом норма будет работать только в определенных случаях.

— В частности, детей, едущих «зайцем», нельзя будет высаживать вне остановок, вне населенных пунктов, в ночное время с 22 до 6 часов, при температуре воздуха ниже минус 20 градусов и при опасных метеорологических условиях. Законопроект разработан не для поощрения безбилетного проезда, а для безопасности детей, защиты их жизни и здоровья, — отметил председатель Госсобрания Константин Толкачев.

По словам политика, ранее уже бывали случаи, когда детей высаживали из транспорта ночью и вне населенных пунктов. Пока законопроект одобрен в первом чтении на федеральном уровне. Однако, вероятнее всего, в Башкирии его одобрят раньше. По словам Константина Толкачева, после принятия закона необходимо будет тщательно отслеживать его исполнение и анализировать практику.

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