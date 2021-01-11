В Башкирии запретят выгонять из транспорта подростков, не заплативших за проезд

По словам политика, ранее уже бывали случаи, когда детей высаживали из транспорта ночью и вне населенных пунктов. Пока законопроект одобрен в первом чтении на федеральном уровне. Однако, вероятнее всего, в Башкирии его одобрят раньше. По словам Константина Толкачева, после принятия закона необходимо будет тщательно отслеживать его исполнение и анализировать практику.