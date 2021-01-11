В Башкирии повысят цены на вывоз мусора

Напомним, с 1 сентября 2020 года выросла стоимость тарифов на вывоз мусора. Так для жителей, которые платили 70 рублей с человека, цена выросла на пять рублей, для жителей, плативших 35 рублей, стоимость составила уже 55 рублей.