В Башкирии повысят цены на вывоз мусора

На сегодняшнем оперативном совещании в правительстве Башкирии глава региона Радий Хабиров объяснил необходимость повышения платы за вывоз ТКО.

Напомним, с 1 сентября 2020 года выросла стоимость тарифов на вывоз мусора. Так для жителей, которые платили 70 рублей с человека, цена выросла на пять рублей, для жителей, плативших 35 рублей, стоимость составила уже 55 рублей. По словам Радия Хабирова, данные тарифы экономически не обоснованы. Он также пояснил, что в Башкирии выполнили первый этап — вывоз мусора, а теперь необходимо заняться его переработкой. Предстоит следующий этап — начать переработку отходов. Поэтому надо начинать думать о следующем этапе повышения тарифов за вывоз мусора, пояснил глава региона.

