В Башкирии маленькая девочка с СМА выиграла лекарство за 160 млн рублей

Варваре всего 1 год и 11 месяцев. Однако врачи поставили малышке диагноз — спинальная мышечная атрофия второго типа. По данным издания, семья Хайруллиных объявила срочный сбор средств на приобретение лекарства, которое необходимо ввести до того, как девочке исполнится два года. За несколько месяцев удалось собрать более 10 миллионов рублей. В итоге Варвара выиграла спасительный укол за 160 миллионов рублей.