В Башкирии маленькая девочка с СМА выиграла лекарство за 160 млн рублей

В Башкирии маленькая девочка с СМА выиграла лекарство за 160 млн рублей

Вчера, 11:58ОбществоАнна КононоваPhoto: pixabay.com
Варвара Хайруллина со спинально-мышечной атрофией стала счастливой обладательницей дорогостоящего лекарства. Укол Zolgensma стоит 160 миллионов рублей, сообщает ИА «Башинформ». Розыгрыш организовала швейцарская фармацевтическая компания.

Варваре всего 1 год и 11 месяцев. Однако врачи поставили малышке диагноз — спинальная мышечная атрофия второго типа. По данным издания, семья Хайруллиных объявила срочный сбор средств на приобретение лекарства, которое необходимо ввести до того, как девочке исполнится два года. За несколько месяцев удалось собрать более 10 миллионов рублей. В итоге Варвара выиграла спасительный укол за 160 миллионов рублей.

Напомним, семья Мустафиных из Башкирии в канун новогодних праздников получила от тайного благотворителя 95 миллионов рублей на препарат от СМА. За лекарством они отправятся в Германию.

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