Уфу второй раз за день сковали девятибалльные пробки

Уфу второй раз за день сковали девятибалльные пробки

Вчера, 18:28ОбществоКарина МамаеваPhoto: Яндекс.Карты
Сегодня, 11 января, в первый рабочий день после новогодних каникул столицу Башкирии сковали девятибалльные пробки. По данным сервиса «Яндекс.пробки», движение затруднено преимущественно в центре и на выезде из города.

Так, пробки образовались в районе улиц Цюрупы и Революционной. Также затор начинается на улице 50-летия Октября и продолжается по части проспекта Октября. Пробки также наблюдаются на улицах Зорге и кольце на Затонском шоссе. Заторы образовались и в районе Зеленая роща, особенно на улицах Менделеева и Степана Кувыкина.

Отметим, что самая длинная пробка, протяженностью около 3 километров, наблюдается на въезде в город. Образование затора связано с проведением ремонтных работ на развязке улиц Заки Валиди и проспекта Салавата Юлаева. Напомним, Радий Хабиров поручил разобраться в ситуации и рассмотреть улучшение дорожной ситуации на развязке. Он также рассматривает возможность изменения работы школ.

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