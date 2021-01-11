Уфу второй раз за день сковали девятибалльные пробки

Так, пробки образовались в районе улиц Цюрупы и Революционной. Также затор начинается на улице 50-летия Октября и продолжается по части проспекта Октября. Пробки также наблюдаются на улицах Зорге и кольце на Затонском шоссе. Заторы образовались и в районе Зеленая роща, особенно на улицах Менделеева и Степана Кувыкина.