Пресс-секретарь Авксентьевой опроверг слухи о навязанной отставке

Мэр Якутска Сардана Авксентьева сообщила о добровольной отставке.

Она пояснила, что решила оставить свою должность в связи с проблемами со здоровьем. Авксентьева написала в соцсетях, что недавно обсудила с членами семьи возможность продолжения работы главой города градоначальником в условиях сложной экономической и эпидемической ситуации в стране. «Признаюсь, что я уже не способна работать 24/365. Завтра лягу в больницу, скоро предстоят операции», - рассказала Авксентьева. Она подчеркнула, что никогда не стремилась держаться за власть и пост мэра, благодаря чему принимала независимые решения. Как пишет Infox, временно исполняющим обязанности мэра будет единоросс Евгений Григорьев. До отставки Авксентьевой он находился на должности ее заместителя. По словам Сарданы Авксентьевой, она намерена оказывать поддержку Григорьеву на новом посту. Врио мэра характеризуют как честного, смелого и уважающего других человека. У него прекрасное образование, а «Якутск – его родной город», подчеркнула Авксентьева.

