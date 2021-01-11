Пресс-секретарь Авксентьевой опроверг слухи о навязанной отставке

Как пишет Infox, временно исполняющим обязанности мэра будет единоросс Евгений Григорьев. До отставки Авксентьевой он находился на должности ее заместителя. По словам Сарданы Авксентьевой, она намерена оказывать поддержку Григорьеву на новом посту. Врио мэра характеризуют как честного, смелого и уважающего других человека. У него прекрасное образование, а «Якутск – его родной город», подчеркнула Авксентьева.