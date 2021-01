Руководитель Роспотребнадзора Анна Попова сообщила, что более заразный «британский» штамм коронавируса найден в России в конце прошлого года.

Попова отметила, что это тот самый тип коронавируса, который найден в Соединенном Королевстве и сегодня вызывает столько опасений, сообщает RT.

