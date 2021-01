Против сторонников Дональда Трампа, устроивших беспорядки в Вашингтоне, возбудили уголовные дела.

Издание iz.ru сообщает, что на данный момент американские правоохранители возбудили минимум двадцать пять уголовных дел против сторонников президента Дональда Трампа, которые устроили беспорядки в Капитолии. Нападавших обвиняют во внутреннем терроризме. По словам представителей местных правоохранительных органов, у задержанных было изъято огнестрельное оружие и взрывные устройства.

