Европейские спецслужбы могут добраться до российского бизнеса через «Виллис»

Именно такая ситуация произошла десять лет назад. Тогда «Виллис» обвинялся в передаче 27 миллионов фунтов стерлингов иностранным третьим лицам. При этом британское управление по финансовому регулированию и надзору не стало называть это коррупцией, ограничившись фразой, что «компания „Виллис“ не предприняла надлежащих шагов для обеспечения того, чтобы платежи, которые она производила третьим сторонам за рубежом, не использовались в коррупционных целях». В итоге был выписан штраф всего 6 миллионов фунтов.