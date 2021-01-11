Европейские спецслужбы могут добраться до российского бизнеса через «Виллис»

Европейские спецслужбы могут добраться до российского бизнеса через «Виллис»

Вчера, 19:57ОбществоPhoto: pxhere.com
В России может появиться монополист на страховом рынке в результате слияния компании Aon Plc (АОН) и Willis Towers Watson («Виллис»). По данным Центробанка, новый иностранный игрок займет до 40% существующего рынка.

Сейчас клиентами «Виллис» являются многие крупные российские компании, в числе которых «Лукойл», «Газпром», «Роснефть» и «Новатэк». Брокер имеет доступ ко всей информации, связанной с техническим состоянием объектов инфраструктуры, а также владеет данными о перспективах модернизации и расширения производства. Это делает отечественные предприятия полностью открытыми перед западными властями, которые и так активно вводят санкции против РФ.

Несмотря на обязанность брокера хранить коммерческие тайны клиентов, он может стать объектом расследования контролирующих и правоохранительных органов своих стран. В этом случае компания сможет передать некоторые данные о своих клиентах и получить послабление, пишут «Новые известия».

Именно такая ситуация произошла десять лет назад. Тогда «Виллис» обвинялся в передаче 27 миллионов фунтов стерлингов иностранным третьим лицам. При этом британское управление по финансовому регулированию и надзору не стало называть это коррупцией, ограничившись фразой, что «компания „Виллис“ не предприняла надлежащих шагов для обеспечения того, чтобы платежи, которые она производила третьим сторонам за рубежом, не использовались в коррупционных целях». В итоге был выписан штраф всего 6 миллионов фунтов.

Такое послабление возможно, если компания оказывает «полезные услуги» следствию. То есть не исключено, что она сдает российские компании, с которыми работает, ради карт-бланша для продолжения сомнительных практик.

Примечательно, что за последние годы премии сотрудников брокерской компании выросли в несколько раз. Иногда размер поощрительных выплат всего нескольких человек превышал прибыль всей компании. Это подтверждают отчеты о движении денежных средств, которые могут вызвать вопросы у проверяющих и перевести подозрения на фирмы из России.

Сейчас Европейская комиссия начала проверку по вопросам слияния «Виллис» и АОН, так как участники корпорации не согласились с определенными требованиями контролеров. Не исключено, что это расследование закончится мягкими формулировками и утечкой важной информации о российских предприятиях в руки иностранных силовиков.

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