Антипов: оператор связи поможет избавиться от нежелательных звонков

Адвокат рассказал о том, как сократить количество мошеннических и рекламных звонков на мобильный телефон.

Издание iz.ru сообщает, что Николай Антипов рассказал о том, что операторы связи оказывают услугу по сокращению количества нежелательных входящих звонков на мобильное устройство. Также он уточнил, что сегодня есть специальные программы для смартфонов, предупреждающие о том, что входящий звонок может быть спамом. Однако, по мнению адвоката, полностью оградить себя от нежелательных звонков невозможно, поскольку россияне сами указывают номера телефонов при совершении онлайн-покупок или регистрации на сайтах.

