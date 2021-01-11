Антипов: оператор связи поможет избавиться от нежелательных звонков

Антипов: оператор связи поможет избавиться от нежелательных звонков

Вчера, 16:20ОбществоPhoto: pxhere.com
Адвокат рассказал о том, как сократить количество мошеннических и рекламных звонков на мобильный телефон.

Издание iz.ru сообщает, что Николай Антипов рассказал о том, что операторы связи оказывают услугу по сокращению количества нежелательных входящих звонков на мобильное устройство. Также он уточнил, что сегодня есть специальные программы для смартфонов, предупреждающие о том, что входящий звонок может быть спамом. Однако, по мнению адвоката, полностью оградить себя от нежелательных звонков невозможно, поскольку россияне сами указывают номера телефонов при совершении онлайн-покупок или регистрации на сайтах.

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