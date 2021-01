60% жалоб жителей Башкирии на качество медпомощи оказались обоснованными

Член общественной палаты Башкирии Диана Фарахова дала интервью редакции телепроекта «Честно говоря» о системе здравоохранения и социальном обеспечении в 2020 году.

По словам Фараховой, за 9 месяцев 2020 года 60% обращений жителей в уфимский филиал крупнейшей страховой медицинской компании РФ с требованием провести экспертизу качества оказанного лечения в больницах были обоснованными. Это значит, что медицинским учреждением были допущены нарушения, либо было неправильно назначено лечение, либо оказание медицинской помощи было оказано не в полном объеме, пояснила член общественной палаты. Кроме того, число обращений в страховую компанию увеличилось в 2020 году в два раза по сравнению с 2019 годом. Особенно отмечается последний квартал года, когда количество выросло в три раза. Как сообщает Диана Фарахова, застрахованные жители республики обращались в страховую с просьбой разъяснить порядок обращения за медпомощью с симптомами коронавируса. Они интересовались, куда обращаться, как лечиться и как получить помощь в период пандемии.

