Три больницы Башкирии получили новые реанимобили

Из бюджета Башкирии на их покупку выделено 58 млн руб.

Правительство Башкирии выделило 58 млн руб на закупку 8 реанимобилей для республиканских больниц, сообщили в администрации Уфы. Три автомобиля передали в Республиканскую детскую клиническую больницу, еще три в Республиканскую клиническую больницу имени Куватова, оставшиеся два – в Городскую детскую клиническую больницу № 17 Уфы. Именно в этих трех медицинских учреждениях организована Служба санитарной авиации республики.

Новые реанимобили на базе Mercedes-Benz класса «С» имеют максимально возможные технические характеристики для медицинской эвакуации, в том числе и новорожденных. Оснащены всем необходимым медицинским оборудованием с возможностью мониторирования показателей жизнеобеспечения, аппаратом искусственной вентиляции легких и ингаляционного наркоза, электродефибриллятором, электрокардиографом, анализатором глюкозы и другими. Реанимобили РДКБ и ГДКБ №17 оснащены специально для новорожденных и маленьких детишек. В них установлены инкубатор для новорожденных, монитор неонатальный, ИВЛ для новорожденных и др. Имеется реанимационный неонатальный набор для оказания скорой медицинской помощи.