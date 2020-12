Жители Уфы обратились к всемирному некоммерческому благотворительному фонду «Счастье народа». Обеспокоенные граждане сообщили о том, что могилы на Северном кладбище грабят и оскверняют.

— В последнее время участились действия вандализма на кладбище. Похищают и просто разбивают могильные мраморные плиты, говорится в сообщении. Представители благотворительного фонда считают, что на территории кладбища необходимо установить камеры видеонаблюдения. В связи с этим они обратились за помощью к городской администрации. Заявление уже принято на рассмотрение.

Found a typo in the text? Select it and press ctrl + enter