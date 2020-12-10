Волонтеры готовят заявление в полицию на уфимку, выгнавшую родного дедушку в подъезд

Волонтеры готовят заявление в полицию на уфимку, выгнавшую родного дедушку в подъезд

Вчера, 18:21ОбществоТатьяна МайороваPhoto: vk.com
Общественники готовят заявление в полицию на внучку, выгнавшую старика из квартиры в подъезд в Уфе.

Накануне вечером, 9 декабря, стали известны новые подробности о самочувствии пенсионера, которого на прошлой неделе родная внучка выгнала из квартиры в подъезд в уфимском микрорайоне Сипайлово. Об этом рассказала руководитель организации «Дорогие мои старики» Ольга Ремаренко.

По ее словам, 65-летний Леонид Федоров пребывает в состоянии средней тяжести. После перенесенного ранее инсульта у него очень плохо двигаются левая рука и нога. При этом пожилой мужчина стойко переносит все походы по врачам. Благодаря его выдержке вчера удалось пройти почти полностью медицинскую комиссию, остались еще пара врачей, к которым Леонида Владимировича записали на прием на понедельник. Квартира, в которой он живет, оплачена также до понедельника. После этого дня дедушка, скорее всего, отправится в интернат.

К Леониду Владимировичу как минимум трижды в день приходят волонтеры и кормят его горячей едой. При этом он продолжает много спать. Ольга Ремаренко считает, что таким образом организм пенсионер справляется с перенесенным стрессом.

Я проводила с ним когнитивное занятие, вспоминали всё — как зовут родителей, и так далее. Он вспомнил всех, даже то, во сколько лет остался без родителей, так что память у него хорошая, — отметила руководитель АНО «Дорогие мои старики»

Невропатолог и уролог выписали дедушке лекарства. Ольга Ремаренко склоняется к мнению, что одна из возникших проблем со здоровьем дедушки связана с длительным пребыванием старика в холодном подъезде.

Он всё себе отморозил капитально, пока находился в подъезде. Подгузники улетают просто на глазах, ноги у него отекшие. Почки точно дали сбой после пережитого, сетует Ольга.

По словам Ольги, после продолжительного общения с Леонидом Владимировичем она окончательно утвердилась во мнении, что он — замечательный человек.

Как бы не было ему тяжело, он улыбается и стойко переносит все наши походы по врачам. Я очень надеюсь, что за несколько недель он наконец осознает, что он не на улице и не в подъезде, что ест горячую пищу и за ним есть уход, поделилась мыслями общественница.

Ольга обратилась с просьбой к юристам помочь правильно составить заявление в полицию на внучку, выгнавшую Леонида Владимировича, считая, что его оставили в опасности.

Напомним, историю о стариках, попавших в сложную ситуацию из-за плохих отношений с внучкой, Mkset рассказал на прошлой неделе. Пенсионер вынужден был несколько дней ночевать в подъезде и спать на коврике под дверью, как собака. В редакцию Mkset обратились соседи пенсионеров и рассказали о ситуации. Они обращались в полицию, к социальным работникам и медикам, однако совладать с буйной внучкой никто из них не смог.

После нашей публикации Леонида Владимировича из подъезда забрали активисты организации «Дорогие мои старики», сняли для него квартиру и готовят документы для оформления старика в интернат. Судьбой бабушки пока должны заниматься социальные работники.

Те, кто могут оказать содействие в приобретении лекарств и подгузников, а также в подготовке заявления в полицию, могут связаться с волонтерами по телефону 89174152855.

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