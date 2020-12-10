Волонтеры готовят заявление в полицию на уфимку, выгнавшую родного дедушку в подъезд

Как бы не было ему тяжело, он улыбается и стойко переносит все наши походы по врачам. Я очень надеюсь, что за несколько недель он наконец осознает, что он не на улице и не в подъезде, что ест горячую пищу и за ним есть уход, поделилась мыслями общественница.