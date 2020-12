В Сибае больница получила высокотехнологичный ангиограф

В настоящее время идет монтаж оборудования, запустить установку предполагается до конца года.

Ангиограф, поставленный в городскую больницу Сибая, поможет в борьбе с сердечно-сосудистыми заболеваниями — в первую очередь, с инфарктами и острыми коронарными синдромами. В частности, у установка позволит медикам в максимально короткие сроки обеспечить доступ крови, обогащенной кислородом, к проблемному участку в больном органе. По данным пресс-службы Минздрава РБ, новый ангиограф откроет врачам возможность для проведения сложных и высокотехнологичных операций, на которые сейчас местных пациентов отправляют в республиканские клиники. При использовании ангиографа новой модели снижается лучевая нагрузка и на самих больных, и на медперсонал. — Новый ангиограф расширяет возможности кардио- и нейрохирургии, гарантирует широкий спектр работ на аневризмах головного мозга при геморрагических инсультах. Это основное направление, которое мы в дальнейшем планируем развивать и под которое, собственно, выбирали установку, — подчеркнул главврач медучреждения Радик Надыргулов. Ангиограф, полученный в рамках нацпроекта «Здравоохранение», планируется в декабре.

