В Сибае больница получила высокотехнологичный ангиограф

В Сибае больница получила высокотехнологичный ангиограф

Вчера, 18:00ОбществоАндрей КоролевPhoto: Медиахолдинг 1Mi
В настоящее время идет монтаж оборудования, запустить установку предполагается до конца года.

Ангиограф, поставленный в городскую больницу Сибая, поможет в борьбе с сердечно-сосудистыми заболеваниями — в первую очередь, с инфарктами и острыми коронарными синдромами. В частности, у установка позволит медикам в максимально короткие сроки обеспечить доступ крови, обогащенной кислородом, к проблемному участку в больном органе.

По данным пресс-службы Минздрава РБ, новый ангиограф откроет врачам возможность для проведения сложных и высокотехнологичных операций, на которые сейчас местных пациентов отправляют в республиканские клиники. При использовании ангиографа новой модели снижается лучевая нагрузка и на самих больных, и на медперсонал.

— Новый ангиограф расширяет возможности кардио- и нейрохирургии, гарантирует широкий спектр работ на аневризмах головного мозга при геморрагических инсультах. Это основное направление, которое мы в дальнейшем планируем развивать и под которое, собственно, выбирали установку, — подчеркнул главврач медучреждения Радик Надыргулов.

Ангиограф, полученный в рамках нацпроекта «Здравоохранение», планируется в декабре.

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