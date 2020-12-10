В Сибае больница получила высокотехнологичный ангиограф

По данным пресс-службы Минздрава РБ, новый ангиограф откроет врачам возможность для проведения сложных и высокотехнологичных операций, на которые сейчас местных пациентов отправляют в республиканские клиники. При использовании ангиографа новой модели снижается лучевая нагрузка и на самих больных, и на медперсонал.