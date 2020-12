В столице республики наконец-то отступят морозы и выпадет снег. Синоптики опубликовали прогноз на ближайшие дни, сообщается на сайте «Гисметео».

Морозная погода продержится еще сегодня – 10 декабря. Ночью температура воздуха опустится до -20 градусов, днем до -13 градусов. Ветер северный 3-4 метра в секунду. Потепление начнется уже в пятницу. Весь день будет пасмурно, а вот температура воздуха днем повысится до -10 градусов. В следующие три дня – субботу, воскресенье и понедельник – ожидается пасмурная погода. В городе выпадет снег и значительно потеплеет. По ночам ожидается до -12 градусов, а днем -8,-9 градусов.

