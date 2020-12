«Россети» вложат 5 миллиардов рублей в развитие энергосетей Тувы

Российский электросетевой гигант открыл в одном из пригородов столицы Тывы первую в республике цифровую подстанцию.

В ГК «Россети» сообщили, что новая подстанция обеспечит бесперебойную подачу электроэнергии примерно для 20 000 человек. Присутствовавший на церемонии открытия глава республики Шолбан Кара-оол отметил, что пуск этого энергообъекта - «важное событие для всей электроэнергетической отрасли Тывы». Также он поблагодарил холдинг «Россети» за хорошо выполненную работу. По словам главы региона, надежное энергоснабжение поможет улучшить условия проживания и создаст предпосылки для дальнейшего развития инфраструктуры, пишут «Новые Известия». Отмечается, что подстанция имеет мощность 20 МВА. Она оборудована системами автоматического контроля и управления. Также энергетики могут в дистанционном режиме следить за работой объекта и корректировать ее работу. Подстанция в пригороде Кызыла станет основой для создания первого в республике цифрового района электросетей и его центром. По словам исполнительного директора «Россетей» Андрея Мурова, этот пригород республиканской столицы является наиболее развивающимся. Здесь живут около 20 000 человек, работают больницы, несколько школ и детских садов. Именно поэтому район был выбран для реализации первого в регионе комплексного проекта цифровой трансформации электросетей. «Россети» планируют вложить в развитие электросетевого хозяйства Тывы 5 млрд рублей за 5 лет. На эти деньги будет в том числе модернизирована подстанция «Кызылская», снабжающая электроэнергией столицу края. В настоящее время в республике уже стартовала программа по снижению потерь при подаче электричества – ее стоимость превышает 600 млн рублей. «Акцент будет сделан на увеличении надежности электроснабжения потребителей, внедрении передовых технологических решений, включая установку современных интеллектуальных систем учета», – подчеркнул Муров. В свою очередь, руководитель компании «Россети Сибирь» Павел Акилин рассказал, что до конца 2024 года будут реконструированы почти 200 километров воздушных ЛЭП. Также будет произведена замена деревянных опор для проводов на металлические. Кроме этого энергетики установят 14 000 так называемых «умных» счетчиков.

