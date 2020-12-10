«Россети» вложат 5 миллиардов рублей в развитие энергосетей Тувы

Подстанция в пригороде Кызыла станет основой для создания первого в республике цифрового района электросетей и его центром. По словам исполнительного директора «Россетей» Андрея Мурова, этот пригород республиканской столицы является наиболее развивающимся. Здесь живут около 20 000 человек, работают больницы, несколько школ и детских садов. Именно поэтому район был выбран для реализации первого в регионе комплексного проекта цифровой трансформации электросетей.