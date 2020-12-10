Прокурор Башкирии заявил, что чаще всего берут взятки в правоохранительных органах

По его словам, за прошедшие 11 месяцев 2020 года всего в республике выявили свыше тысячи коррупционных преступлений. Из них больше всего случаев – взяточничество или коммерческий подкуп. Чуть меньше зафиксировано мошенничество с использованием служебного положения, подлога и злоупотреблением полномочий.