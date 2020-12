Прокурор Башкирии заявил, что чаще всего берут взятки в правоохранительных органах

В Башкирии чаще всего берут взятки сотрудники правоохранительных органов. Об этом сообщил прокурор Владимир Ведерников изданию «Российская газета».

По его словам, за прошедшие 11 месяцев 2020 года всего в республике выявили свыше тысячи коррупционных преступлений. Из них больше всего случаев – взяточничество или коммерческий подкуп. Чуть меньше зафиксировано мошенничество с использованием служебного положения, подлога и злоупотреблением полномочий. Также сотрудник надзорного ведомства отметил, что немало коррупционеров среди чиновников. На сегодняшний день к ответственности привлечены 231 сотрудник госструктур. В 2020 году чиновники приобрели имущества на неустановленные доходы на сумму свыше 190 миллионов рублей.

