Пользователи ОК выбрали лучшие фильм, песню и сериал 2020 года

За участников премии «Самый ОК!» отдавали голоса люди разных возрастов, но самой активной группой стали женщины и мужчины от 30 до 39 лет. Больше всего голосов отдали жители Москвы, Санкт-Петербурга, Омска, Новосибирска. Премия лучшего контента заинтересовала не только жителей России, номинантов также поддерживали жители Беларуси и Казахстана.