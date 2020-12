Пользователи ОК выбрали лучшие фильм, песню и сериал 2020 года

Социальная сеть Одноклассники подвела итоги ежегодной премии «Самый ОК!» на основе народного голосования пользователей.

Победителей выбирали в шести номинациях: хит, фильм, сериал, шоу, трансляция и блог 2020 года. В 2020 году голосование длилось две недели, и пользователи ОК воспользовались приложением для выбора победителей 1,38 млн. раз. По правилам соцсети, отдать свой голос можно было не более одного раза в сутки. За участников премии «Самый ОК!» отдавали голоса люди разных возрастов, но самой активной группой стали женщины и мужчины от 30 до 39 лет. Больше всего голосов отдали жители Москвы, Санкт-Петербурга, Омска, Новосибирска. Премия лучшего контента заинтересовала не только жителей России, номинантов также поддерживали жители Беларуси и Казахстана. Победителем в номинации «Лучший фильм» стала картина «Лед 2». За нее проголосовали 35% пользователей. «Лед 2» лишь на 3% опередил фильм «Доктор Лиза», который посвящен жизни Елизаветы Петровны Глинки. На третьем месте — «Стрельцов». Сериалом года стала комедийно-драматическая «Ольга» от телеканала ТНТ о простой русской женщине из московского микрорайона. За этот сериал отдали голоса 41% пользователей ОК. Также в тройку лидеров попали «Зулейха открывает глаза» (21%) от «России 1» и «Эпидемия» (20%) от телеканала ТВ-3. Победителем в номинации «Шоу года» стал пятый сезон детского музыкального проекта «Ты супер!», который идет на телеканале НТВ — 34% пользователей проголосовали за него. Второе место и 25% голосов получило шоу «Ледниковый период» от Первого канала, третью строчку занял «Решала», который идет на телеканале ЧЕ! (19%). Хитом года пользователи назвали песню «Девочка танцуй» от дуэта Artik & Asti, 37% пользователей проголосовали за эту композицию. В результате она обошла трек «Краш» от Клавы Коки & NILETTO, который собрал 21%, и «Французский поцелуй» от Миши Марвина & Ханны (20%). Среди трансляций лучшим пользователи признали эфир концерта «Онлайн-марафон» от «Русского Радио» в Crocus City Hall. За него проголосовали 39% посетителей приложения премии «Самый ОК». Сразу за ним оказалась трансляция «Алые Паруса» в честь выпускного вечера из Санкт-Петербурга от «Пятого канала» — 33% голосов пользователей ОК были отданы этой трансляции. Третье место получила трансляция классического онлайн-концерта «Домашние сезоны. Денис Мацуев», собрав 10% голосов. Большая часть голосов в номинации «Блог года» ушли трэвел-блогу «Вокруг Светы» (38% голосов), который во время пандемии коронавируса рассказывал пользователям ОК об интересных местах в России. На втором месте оказался проект «Уютный ЗОЖ» (27%), который помогал пользователям оставаться в форме на самоизоляции, на третьем — блог «Неугомонные» (17%). Победители премии «Самый ОК» получат специальные статуэтки с эмблемой конкурса от Одноклассников. Подробные результаты голосования можно посмотреть в приложении премии в соцсети. Одноклассники проводят премию «Самый ОК!» в третий раз. В ней принимают участие самые популярные российские проекты, которые представлены в соцсети. Главное условие участия в премии — наличие контента номинантов в ОК. Фильм года «Лёд 2» 35% «Доктор Лиза» 31% «Стрельцов» 20% «Спутник» 8% «Красотка в ударе» 7% Хит года «Девочка танцуй», Artik & Asti 37% «Краш», Клава Кока & NILETTO 21% «Французский поцелуй», Миша Марвин & Ханна 20% «ЯТЛ», Zivert 15% «Луна не знает пути», Тайпан & Agunda 7% Сериал года «Ольга», ТНТ 41% «Зулейха открывает глаза», Россия 1 21% «Эпидемия», ТВ-3 20% «Метод 2», Первый канал 10% «Чики», Море ТВ 9% Шоу года «Ты супер!», НТВ 34% «Ледниковый период», Первый канал 25% «Решала», Че 19% «Ну-ка, все вместе!», Россия 1 12% «Модель XL», Ю 10% Трансляция года Онлайн-марафон «Русского Радио» 39% Трансляция праздника выпускников «Алые паруса», Пятый канал 33% Концерт в рамках проекта «Домашние сезоны» Дениса Мацуева из Московской филармонии 10% Трансляции Ла Лиги 9% Трансляции Серии А 8% Блог года Вокруг Светы 38% Уютный ЗОЖ 27% Неугомонные 17% Юлия Фомина 10% Ирина Ушаков

Found a typo in the text? Select it and press ctrl + enter