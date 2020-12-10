Пользователи ОК выбрали лучшие фильм, песню и сериал 2020 года

Пользователи ОК выбрали лучшие фильм, песню и сериал 2020 года

Вчера, 15:35
Общество
Photo: Одноклассники
Социальная сеть Одноклассники подвела итоги ежегодной премии «Самый ОК!» на основе народного голосования пользователей.

Победителей выбирали в шести номинациях: хит, фильм, сериал, шоу, трансляция и блог 2020 года.

В 2020 году голосование длилось две недели, и пользователи ОК воспользовались приложением для выбора победителей 1,38 млн. раз. По правилам соцсети, отдать свой голос можно было не более одного раза в сутки.

За участников премии «Самый ОК!» отдавали голоса люди разных возрастов, но самой активной группой стали женщины и мужчины от 30 до 39 лет. Больше всего голосов отдали жители Москвы, Санкт-Петербурга, Омска, Новосибирска. Премия лучшего контента заинтересовала не только жителей России, номинантов также поддерживали жители Беларуси и Казахстана.

Победителем в номинации «Лучший фильм» стала картина «Лед 2». За нее проголосовали 35% пользователей. «Лед 2» лишь на 3% опередил фильм «Доктор Лиза», который посвящен жизни Елизаветы Петровны Глинки. На третьем месте — «Стрельцов».

Сериалом года стала комедийно-драматическая «Ольга» от телеканала ТНТ о простой русской женщине из московского микрорайона. За этот сериал отдали голоса 41% пользователей ОК. Также в тройку лидеров попали «Зулейха открывает глаза» (21%) от «России 1» и «Эпидемия» (20%) от телеканала ТВ-3.

Победителем в номинации «Шоу года» стал пятый сезон детского музыкального проекта «Ты супер!», который идет на телеканале НТВ — 34% пользователей проголосовали за него. Второе место и 25% голосов получило шоу «Ледниковый период» от Первого канала, третью строчку занял «Решала», который идет на телеканале ЧЕ! (19%).

Хитом года пользователи назвали песню «Девочка танцуй» от дуэта Artik & Asti, 37% пользователей проголосовали за эту композицию. В результате она обошла трек «Краш» от Клавы Коки & NILETTO, который собрал 21%, и «Французский поцелуй» от Миши Марвина & Ханны (20%).

Среди трансляций лучшим пользователи признали эфир концерта «Онлайн-марафон» от «Русского Радио» в Crocus City Hall. За него проголосовали 39% посетителей приложения премии «Самый ОК». Сразу за ним оказалась трансляция «Алые Паруса» в честь выпускного вечера из Санкт-Петербурга от «Пятого канала» — 33% голосов пользователей ОК были отданы этой трансляции. Третье место получила трансляция классического онлайн-концерта «Домашние сезоны. Денис Мацуев», собрав 10% голосов.

Большая часть голосов в номинации «Блог года» ушли трэвел-блогу «Вокруг Светы» (38% голосов), который во время пандемии коронавируса рассказывал пользователям ОК об интересных местах в России. На втором месте оказался проект «Уютный ЗОЖ» (27%), который помогал пользователям оставаться в форме на самоизоляции, на третьем — блог «Неугомонные» (17%).

Победители премии «Самый ОК» получат специальные статуэтки с эмблемой конкурса от Одноклассников. Подробные результаты голосования можно посмотреть в приложении премии в соцсети.

Одноклассники проводят премию «Самый ОК!» в третий раз. В ней принимают участие самые популярные российские проекты, которые представлены в соцсети. Главное условие участия в премии — наличие контента номинантов в ОК.

Фильм года

  1. «Лёд 2» 35%
  1. «Доктор Лиза» 31%
  1. «Стрельцов» 20%
  1. «Спутник» 8%
  1. «Красотка в ударе» 7%

Хит года

  1. «Девочка танцуй», Artik & Asti 37%
  1. «Краш», Клава Кока & NILETTO 21%
  1. «Французский поцелуй», Миша Марвин & Ханна 20%
  1. «ЯТЛ», Zivert 15%
  1. «Луна не знает пути», Тайпан & Agunda 7%

Сериал года

  1. «Ольга», ТНТ 41%
  1. «Зулейха открывает глаза», Россия 1 21%
  1. «Эпидемия», ТВ-3 20%
  1. «Метод 2», Первый канал 10%
  1. «Чики», Море ТВ 9%

Шоу года

  1. «Ты супер!», НТВ 34%
  1. «Ледниковый период», Первый канал 25%
  1. «Решала», Че 19%
  1. «Ну-ка, все вместе!», Россия 1 12%
  1. «Модель XL», Ю 10%

Трансляция года

  1. Онлайн-марафон «Русского Радио» 39%
  1. Трансляция праздника выпускников «Алые паруса», Пятый канал 33%
  1. Концерт в рамках проекта «Домашние сезоны» Дениса Мацуева из Московской филармонии 10%
  1. Трансляции Ла Лиги 9%
  1. Трансляции Серии А 8%

Блог года

  1. Вокруг Светы 38%
  1. Уютный ЗОЖ 27%
  1. Неугомонные 17%
  1. Юлия Фомина 10%
  1. Ирина Ушаков
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