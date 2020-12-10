Ожидания и реальность: как пандемия изменила планы развития Башкирии

При этом эксперты неоднократно отмечали, что это лишь элементы транспортной реформы, в столице и регионе по-прежнему нет единой стратегии развития транспорта. В том числе поэтому непонятно очередное желание властей сделать трамвай главным транспортным средством в городе, хотя полностью изношенная система электротранспорта говорит о полном к ней равнодушии. По этой же причине пассажиры продолжают жаловаться на избыток автобусов на одних маршрутах и недостатке транспорта — на других, особенно пригородных. Стоит добавить, что попытку исключить из транспортной сети Уфы примерно 40% маршрутов УФАС отверг.