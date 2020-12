Ожидания и реальность: как пандемия изменила планы развития Башкирии

Mkset проанализировал, как пандемия повлияла на планы по развитию региона: что серьезно затормозила, а что — ускорила.

Пандемия коронавируса изменила планы всей планеты на 2020 год. Башкирия исключением не стала. Так, на 2021 год перенесли региональную перепись населения и Всемирную Фольклориаду, на 2022 год — Конгресс Международной федерации пчеловодческих ассоциаций «Апимондия». Но это, к сожалению, не единственные «переносы». Строительство В 2020 году планировалось ввести в эксплуатацию 47 социальных объектов (в 2019 г. — 69) — школ, детсадов, спортивных, медицинских и культурных сооружений. Из крупных медицинских объектов начали работать новый корпус Республиканского клинического онкодиспансера, завершены реконструкция хирургического блока больницы № 1 в Октябрьском (один из проектов к прошлогоднему 100-летию РБ) и строительство хирургического корпуса больницы в Салавате (было начато в 1989 году). Также стоит отметить, что из-за пандемии в регионе за очень короткие сроки (чуть менее двух месяцев) построили два инфекционных центра — в Зубово и в Стерлитамаке. Инженерные решения, функциональность и эффективность конструкций зубовского госпиталя отметил министр здравоохранения России Михаил Мурашко, а сам проект неоднократно изучался российскими регионами. Photo: Медиахолдинг 1Mi По словам вице-премьера правительства РФ Раифа Абдрахимова, в Башкирии в этом году стройки практически не останавливались: — Темпы строительства в республике в 2020 году с ростом под восемь процентов, в то время как по стране в целом идет снижение на девять процентов. Заместитель председателя государственного комитета по строительству и архитектуре РБ Артем Ковшов рассказал, что по сравнению с прошлым годом объем возведенного жилья в регионе увеличился на 9,6% и составил 1,7 млн кв. м жилья. По итогам года планируется сдать 2,3-2,4 млн кв. м. — Изначально в рамках национального проекта «Жилье» на 2020 год было предусмотрено 3,1 млн квадратных метров, но в связи с ситуацией прогнозный план был скорректирован. Если говорить о многоквартирном жилье, то показатели этого года аналогичны прошлогодним, рост обусловлен объемом ввода объектов ИЖС. Благоустройство 2020 год стал Годом эстетики населенных пунктов. В рамках этого года предполагалось создать условия для комфортного проживания населения и повысить общий уровень благоустройства. Одной из главных программ года стали «Башкирские дворики». Изначально в 2020 году планировалось обустроить 593 двора, в финальной редакции плана благоустройства дворовых территорий было решено снизить их количество до 390. В конце года речь шла уже о 380 дворах. — В 2019 году мы только начали масштабные работы по программе «Башкирские дворики». Поэтому ошибки понятны и простительны, мы набирались опыта. Но ситуация по 2020 году должна отличаться кардинально, — подчеркивал Радий Хабиров, подводя итоги реализации программы 2019 года. Photo: Медиахолдинг 1Mi По информации Правительства РБ, на данный момент работы выполнены на 90%: 183 двора из 380 ввели в эксплуатацию, в 111 подрядчики устраняют замечания приемных комиссий. В конце ноября выяснилось, что в 17 из 34 уфимских проектов работы все еще не завершены. В частности, в ряде дворов не уложено резиновое покрытие на детской площадке, территория частично не заасфальтирована, не завезён чернозём, не убран строительный мусор. Некоторые из этих мероприятий провести на должном уровне при постоянном снежном покрове довольно проблематично и приводит к ожидаемым результатам. В списке отстающих — Уфа, Бирский, Буздякский и Давлекановский районы. — В некоторых дворах вновь можно было увидеть удручающую картину, но присутствующие на каждом объекте подрядчики вновь заверяют, что все недоработки будут устранены в ближайшее время,комментировал вице-премьер и министр ЖКХ РБ Борис Беляев. Photo: Медиахолдинг 1Mi По словам замглавы администрации Стерлитамака Андрея Ермолаева, из-за весенней приостановки работ на предприятиях были задержаны поставки, что помешало дальнейшей реализации программы: — Поставщики заключили договоры и перестали производить тот или иной вид продукции. К сожалению, такое происходит. Здесь нужно просто набраться терпения. Мы доведем эту работу до конца. По словам Радия Хабирова, из-за трудностей, вызванных пандемией, масштаб программы в 2021 году будет сокращен, часть территорий — перейдет на 2022 год. Туризм Туристическая сфера Башкирии неоднократно становилась предметом обсуждений, но, как отметил Радий Хабиров в начале этого года, «особого движения» в сфере развития туризма замечено не было, а «время идет». Пандемия закрыла границы страны, и турсфере региона пришлось пережить насильственный ренессанс, который больше напоминал испытание на прочность. В результате популярные места отдыха оказались замусорены до предела, природным памятникам был нанесен серьезный ущерб, а отсутствие хоть как-то работающей инфраструктуры позволило разрастись коррупции. Photo: Медиахолдинг 1Mi Также в ноябре выяснилось, что буксует проект Госкомитета по туризму по установке туристской навигации. По словам председателя Госкомитета Салавата Нафикова, на дорогах федерального значения установлено 149 знаков, 188 — муниципального значения и 25 — на федеральных трассах. По словам Радия Хабирова, ни один знак на федеральной трассе не был установлен — Салават Нафиков объяснил это бумажной волокитой в министерстве финансов. Возможно, именно шквал негативных реакций со стороны отдыхающих заставил местных энтузиастов более усердно участвовать в грантовых конкурсах, настроенных на реализацию проектов в ближайшем будущем. В результате Башкирия выиграли 11 федеральных грантов Ростуризма на общую сумму 27,6 млн руб. По официальным данным, этим летом туристический поток вырос в три раза по сравнению с 2019 годом и составил 2 млн человек. К 2024 году планируется увеличить показатель до 3,5 млн, о планах на развитие туристической инфраструктуры в республике пока не сообщается ничего конкретного. Транспорт Отложено до осени 2021 года и завершение транспортной реформы, которую Радий Хабиров начал еще в 2018 году. В частности, глава региона признал, что надежды на то, что транспортную проблему Уфы «можно разрешить лихим наскоком», не оправдались. Сложно сказать, стала ли ключевым фактором пандемия, но очевидно, что она ситуацию явно не облегчила. Photo: Медиахолдинг 1Mi Главным образом, в текущем году власти региона продолжили обновлять автобусный парк — было запущено около 350 новых автобусов различного класса. Также в регионе продолжается популяризация транспортной карты «Алга», в том числе за счет снижения стоимости оплаты проезда с ее помощью (в целом, цена проезда в автобусах Башкирии выросла до 28 руб.). При этом эксперты неоднократно отмечали, что это лишь элементы транспортной реформы, в столице и регионе по-прежнему нет единой стратегии развития транспорта. В том числе поэтому непонятно очередное желание властей сделать трамвай главным транспортным средством в городе, хотя полностью изношенная система электротранспорта говорит о полном к ней равнодушии. По этой же причине пассажиры продолжают жаловаться на избыток автобусов на одних маршрутах и недостатке транспорта — на других, особенно пригородных. Стоит добавить, что попытку исключить из транспортной сети Уфы примерно 40% маршрутов УФАС отверг. Не эффективным проектом для инфраструктуры Уфы, который в 2020 году в том или ином виде все же был реализован, остаются «умные» остановки. Принятый закон о платных парковках, очевидно, не облегчит жизнь общественному транспорту, но усложнит — владельцам личных автомобилей. Благосостояние С одной стороны, ряд экономических показателей в республике вырос, несмотря на пандемию. Так, наппример, урожайность превысила прошлогодние показатели. В частности, в регионе собрали более 4 млн тонн зерна, это больше показателей 2019 года и второй по объему урожай в регионе за последние 10 лет. Photo: Медиахолдинг 1Mi Несмотря на экологические протесты против деятельности ряда промышленных компаний, народные волнения не сказались на инвестклимате региона. По словам министра экономического развития и инвестиционной политики РБ Рустама Муратова, за 9 месяцев 2020 года объем инвестиций в республике составил 209,6 млрд руб., т. е. на 4,3% больше, чем за аналогичный период прошлого года. Башкортостан по этому показателю занимает 13-е место в стране и второе — в Приволжском федеральном округе. Тем не менее, в регионе ощутимо выросла безработица. Если в январе в регионе было зарегистрировано 18300 безработных жителей, то, по данным аудиторской компании «FinExpertiza», во втором квартале года реальная безработица в республике составила 267 тыс. человек (13,5%). По данным Минтруда РБ, в ноябре в регионе было официально зафиксировано 121,6 тыс. безработных. При этом пандемия не заканчивается. Несмотря на начало вакцинации, предполагается, что 2021 год будет не менее сложным в экономическом плане, чем 2020-й, поскольку многие ресурсы уже истощены, а вирус все еще с нами.

