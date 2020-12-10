Осквернение могил, возмущение мэра и автопробег дольщиков. Итоги дня в Башкирии

Жители Уфы пожаловались некоммерческому благотворительному фонду «Счастье народа» на осквернение могил на Северном кладбище. Представители фонда предложили установить там камеры видеонаблюдения.
Юристы института права и публичной политики обратились в Верховный суд Башкирии. Таким образом они пытаются вернуть лесам на Куштау охраняемый статус.
Глава Башкирии Радий Хабиров дал интервью телеканалу «Россия 24», темой которого была эпидемиологическая обстановка в республике.
Мэр города Агидель Фанис Гильванов высказался о трудоустройстве горожан. В целом он возмутился, что агидельцы отказываются от предложенной работы.
Активисты «СтопБашРТС» опубликовали петицию на имя президента России. На этот раз общественники выступили за возвращение «БашРТС» в собственность Башкирии.
Обманутые дольщики ЖК «Серебряный ручей» провели очередной автопробег в Уфе. Мероприятие организовано в честь приезда вице-премьера Правительства России Марата Хуснуллина.