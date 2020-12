«Он был как бешеный». В Уфе изучили жуткие подробности убийства топ-менеджера УМПО

Сегодня, 10 декабря, в Верховном суде Башкирии допросили еще одного подсудимого, обвиняемого в убийстве заместителя коммерческого директора УМПО Юрия Яшина, и изучили видеоматериалы двух следственных экспериментов.

Суд проходит с участием присяжных заседателей. Поскольку судья запретил фото и видеосъемку процесса, мы попросили иллюстрировать происходящее уфимскую художницу Наталью Якунину. Страсти по заказу: защита топ-менеджера УМПО в Уфе считает его дело сфабрикованным Напомним коротко суть этого резонансного дела. Заместитель коммерческого директора УМПО Юрий Яшин был найден мертвым в июле 2018 года. В его убийстве обвинили четверых уфимцев — Фёдора Токарева, а также Руслана Мингазова, Эрика Талипова и Альмира Хасанова. Позднее Токарев внезапно назвал в качестве заказчика преступления коммерческого директора УМПО Сергея Евстафьева, который являлся непосредственным руководителем убитого. «Сам не понимал, что делает» Рабочий день всех участников процесса начался с изучения видеозаписи следственного эксперимента, в ходе которого проводилась проверка на месте событий показаний подсудимого Эрика Талипова, которого допросили накануне. «Шли на ограбление». В Уфе начались допросы обвиняемых в убийстве топ-менеджера УМПО Следственный эксперимент был проведен 2 августа 2018 года, через несколько дней после убийства Юрия Яшина. Эрик Талипов, находившийся на тот момент в статусе подозреваемого, в сопровождении следователей и сотрудников полиции показал, как все происходило непосредственно в паркинге дома №46 по улице Карла Маркса, а также возле шестой пристани, куда налетчики приехали после нападения на Яшина, и у озера Долгое, где выбросили его сумку с документами. В кадре было заметно, как на фоне гулкого дыхания служебной овчарки волнуется Талипов, вспоминая о содеянном. Я услышал, как приехал лифт, потом шаги, удар и крик. Я был далеко от них и не видел, что конкретно случилось. Мы с Хасановым перепугались и побежали к Токареву, повествовал Талипов, который на видео предстал совсем молодым, практически налысо обритым парнишкой. Тогда ему было около 24 лет. Сейчас – 26, но выглядит он внешне не намного старше, впрочем, как и два его молодых подельника. Во время следственного эксперимента Талипов показывал на манекене, как Токарев замахивался и со всей силы бил деревянной битой лежащего на полу Яшина, как тащили его обмякшее тело в багажник. Photo: Наталья Якунина Mkset.ru Тогда же, 2 августа 2018 года, Талипов рассказал, что во время избиения в паркинге Яшин перестал кричать после того, как Руслан Мингазов применил к нему электрошокер. Теперь, в зале суда, Талипов от этих слов отказался, сообщив, что своими глазами не видел, как Мингазов применил шокер к Яшину, а слышал только его звук. Мингазов кричал Токареву: «Что ты делаешь?!». Но Токарев не останавливался. Он был в ярости, бешеный какой-то, наверное, сам не понимал, что делает… Мы все были в шоковом состоянии. И во время следственного эксперимента я тоже был в шоковом состоянии, не понимал, что говорю. Вот сейчас я точно говорю правду, заверял всех подсудимый. Ему не довелось быть свидетелем момента, когда Хасанов затягивал на шее Яшина пластиковый хомут. Талипова высадили возле парка Якутова и отправили за его «десяткой». Он присоединился к подельникам снова уже в районе речного порта. Был ли к тому времени Яшин жив, Талипов не знает. Отвечая на вопрос адвокатов, он подтвердил: на видеозаписи, изъятой с камер наблюдения мостотряда-30, которую смотрели в суде ранее, была запечатлена сцена, как Токарев привез всех к шестой пристани, а потом отправил парней на «десятке» Талипова в Нижегородку, приказав избавиться по дороге от сумки Яшина. Photo: Наталья Якунина Mkset.ru Гособвинитель Роберт Фаттахов попросил Талипова рассказать об эпизоде, происшедшем в камере предварительного заключения в первые дни после задержания. Талипов и Токарев находились там, когда доставили Евстафьева. Токарев показал на него и сказал: «Это наш подельник, мы здесь из-за него». При этом Токарев с Евстафьевым, по мнению Талипова, даже не были знакомы, они не поздоровались и совершенно не общались. Вслед за этим подсудимый снова повторил, что после задержания был в шоке и плохо сознавал, что говорит. «Бил битой что было сил» Следующий допрошенный подсудимый Альмир Хасанов внешне был похож на своих молодых приятелей. Но если Мингазов и Талипов выступали в суде далеко не в лучшем расположении духа, то Хасанов, давая показания, периодически ухмылялся, чем производил немного странное впечатление. Он рассказал, как получил от Талипова предложение принять участие в ограблении квартиры коммерсанта, у которого «дома лежали ворованные деньги, их, если даже украсть, он никуда не заявит». Я подумал и согласился, потому что всегда сильно нуждался в деньгах на лечение. Позднее мы встретились с Токаревым. Он рассказал, что квартира коммерсанта находится в центре и что всё будет нормально. Сказал, что он просто оглушит этого мужчину, заберет ключи, потом мы поднимемся в его квартиру и заберем деньги. Про убийство никаких разговоров не было. Мужчину мы должны были оставить в гараже в его машине. Как бы так, описал ход событий Альмир Хасанов. По его словам, за короткое время Токарев успел дать ему в долг и «просто подарить» около 50-70 тысяч рублей, как и его приятелям. По итогам такого спонсорства парни уже точно не могли отказаться от «заманчивого» предложения Токарева. Джип Яшина остался на парковке. Photo: Следственный комитет Ребята несколько дней следили за Яшиным, записали номер его служебного автомобиля, который пару раз отвозил его, когда собственный автомобиль был в ремонте. Интересный ответ Хасанов дал на вопрос о том, почему на дело пошли именно четыре человека. Ну, я не задумывался об этом… Скорее всего, это было связано именно с ограблением… Токарев говорил, что деньги лежат в сейфе. Если бы мы не смогли его открыть, то, наверное, нужно было бы вытащить его из квартиры и забрать с собой, пояснил подсудимый. По его словам, никакого оружия, включая ножи и кастеты, он не видел. Бейсбольная бита и так постоянно лежала у Токарева в автомобиле, а электрошокер он в день нападения доверил Мингазову. Хасанов также, как и его предшественники, подробно расписал, как в четыре часа утра на стоянке перед банком «Уралсиб» Токарев поменял номера на своем автомобиле – черном Toyota Land Cruiser 200. Видеокадры со следственного эксперимента в паркинге дома Юрия Яшина. Photo: Следственный комитет Описывая момент избиения Яшина в паркинге, подсудимый сделал упор на том, что Токарев вкладывал максимум силы в каждый удар, а под конец избиения он в ярости прыгнул двумя ногами Яшину на спину, а потом что было сил пнул его по шее. К тому моменту всё лицо Яшина было в крови, а также его пиджак и рубашка. У него были сломаны нос и челюсть. От сильнейшего болевого шока мужчина явно уже потерял связь с реальностью. На бетонном полу к тому моменту образовалась большая лужа крови, которую Токарев попытался вытереть полотенцами. По мнению Хасанова, выезжая из паркинга с телом избитого в багажнике, Токарев сам мог не знать точно, куда нужно ехать, а действовал по наитию. Гособвинитель спросил Хасанова, хотел ли он сбежать с места происшествия и почему не сделал этого ни в паркинге, ни в пути следования автомобиля с телом Яшина. В паркинге было всё заперто. А из машины выйти я побоялся, потому что понимал, что будет. Я боялся, что Токарев может с нами поступить так же, как и с этим человеком. Руслан Мингазов тоже, наверное, думал о том, чтобы выйти из машины. Он даже дверь приоткрыл, но потом снова закрыл, посетовал подсудимый. Он очень старался убедить всех присутствовавших в зале, что не убивал Яшина. Якобы надел ему на шею пластиковую стяжку и соединил ее концы, но вовсе не затягивал её – «чтобы Токарев отстал». Я – не убийца. Я вообще побаиваюсь таких вещей, как убийство, смерть, кровь. Яшин лежал в багажнике на боку, согнув ноги, словно в позе эмбриона, и тихо хрипел или мычал. Токарев очень нервничал. Он сначала приказал Мингазову что-нибудь сделать, чтобы Яшин замолчал. Руслан накрыл ему лицо одеялом, но было все равно слышно звуки из багажника. Тогда Токарев дал мне стяжку и приказал, чтобы я по ходу движения автомобиля перелез на заднее сиденье и утихомирил Яшина, рассказал Хасанов. При этом на видеозаписи следственного эксперимента, проведенного 25 июля 2018 года, он рассказывал, что пластиковую стяжку на шею Яшину они надевали на пару с Мингазовым. Теперь же парень отнекивался от прежних показания, объяснив, что давал их, запутавшись в вопросах и ответах. Хасанов подробно рассказал о содержимом кожаной сумки Яшина – там были яркая папка с какими-то документами, ключи, паспорт, какие-то удостоверения, прозрачная коробка с флешками. Токарев велел папку и ключи забрать, а всё остальное выбросить вместе с сумкой. «Он нас подставил». Один из напавших на топ-менеджера УМПО передал записку жене Во время остановки возле речного порта, пока парни оттирали влажными салфетками кровь со своих рук, Токарев вышел из машины и стал кому-то звонить. Ребята услышали только одну фразу: «Ты где?». Потом Токарев вернулся и сообщил, что «сейчас приедут люди и его заберут» (имея в виду лежавшего в багажнике Яшина). При этом телефон у Токарева ребята заметили только один – черный айфон. После нападения Токарев вызвонил Мингазова и Хасанова и велел приехать в автосервис в Михайловку. Парни поехали туда на такси. Снова услышали от Токарева, что «всё нормально». А еще, по словам Хасанова, Токарев предложил им при наличии ключей попытаться снова попасть в квартиру. Однако на сей раз парни категорически отказались от продолжения «приключения». За день до задержания Токарев дал парням денег и обещал устроить их на работу. Ну, а 24 июля уже начался отсчет срока содержания подсудимых под стражей. Цена свободы Кандидат юридических наук, старший преподаватель Института права БГУ Павел Киселёв, защищающий Сергея Евстафьева, высказал свое мнение по итогам допросов молодых подсудимых. Все трое – Мингазов, Талипов и Хасанов - решительно заявили, что их совместный план предполагал только хищение денежных средств у Юрия Яшина. Ни о каких «заказчиках» преступления речи не было. К тому же все трое допрошенных подсудимых в июле 2018 следили за домом Яшина, чтобы затем, согласно общему плану, проникнуть в квартиру, где по заверениям Токарева, «лежат ворованные деньги». Отсутствие оружия также свидетельствует о том, что у них не было намерения убивать кого-либо, отметил Павел Киселев. Кстати, сегодня последним на заседании прозвучал вопрос от судьи, который ему передали присяжные: брали ли грабители с собой сумки для денег. И Хасанов подтвердил, что такие сумки были. Основываясь на многолетней практике, могу ответственно утверждать, что «киллеры» никогда не пойдут на заранее запланированное убийство с электрошокером и пластиковыми стяжками, для этого используется совсем другое вооружение. Подобные средства обычно используются для временной нейтрализации жертвы без причинения серьезного вреда её здоровью, обратил внимание на детали адвокат Киселёв. Мингазов рассказал, как Токарев ещё до нападения говорил, что «никто при этом не пострадает, а сам стал наносить удары Яшину битой, но мы так не договаривались», его слова подтвердили и другие допрошенные подсудимые. Photo: Наталья Якунина Mkset.ru Судя по их показаниям, в июле 2018 года подсудимые успели предпринять в целом три попытки хищения денег из квартиры Яшина (нападение и убийство Яшина стали третьим их визитом в паркинг). Всё это также никак не согласуется с обвинением в убийстве. Таким образом, уверен адвокат, все-таки очевидной целью подсудимых были ценности в квартире Яшина, а не он сам. Показания всех трех молодых фигурантов дела согласуются между собой и в том, что никто из них до конца не доверял Токареву. И события в гараже вновь подтвердили их опасения. Потрясенный увиденным Мингазов даже пытался остановить Токарева, когда тот внезапно стал зверски избивать упавшего Яшина. Токарев совершил действия, о которых он не только заранее не информировал своих подельников, а напротив, – уверял их в том, что всё будет нормально, поскольку в квартире потерпевшего стопроцентно никого не будет. На вопрос «Зачем эти ребята согласились на предложение Токарева и пошли на преступление?» подсудимые за прошедшие два дня дали исчерпывающие ответы: они должны были Токареву деньги и рассчитывали таким образом вернуть ему долг. Таким образом, позиция Мингазова, Талипова и Хасанова об отсутствии у них умысла на совершение убийства (тем более «заказного»!) не вызывает сомнений, поскольку совпадает с фактическими обстоятельствами дела, подчеркнул Павел Киселёв. Он напомнил азы юриспруденции: достоверными показания становятся именно тогда, когда они подтверждаются совокупностью других доказательств. С точки зрения закона, одних только слов для формирования обвинительных выводов по уголовному делу – недостаточно. При этом все сомнения в виновности обязательно должны толковаться в пользу обвиняемых. ...К слову, сегодня на протяжении всего дня в голову лезли мысли о том, насколько легко, из-за необдуманного решения или тяги к подвигам, можно потерять свободу. Их навеяли заключительные кадры следственного эксперимента с участием Альмира Хасанова, снятые в дневное время на улицах Нижегородки. Photo: Наталья Якунина Mkset.ru Судя по звукам за кадром, вокруг следственной группы стихийно формировалась толпа любопытных, в объектив попадали женщины, выглядывавшие из своих дворов, лаяли всполошенные собаки. Дав местным жителям новую долгоиграющую тему для обсуждения, стражи порядка и подозреваемый уехали. К развязке этой захватывающей драмы мы приблизились только теперь, через два с половиной года. Итак, на следующей неделе, с 15 декабря, запланированы допросы подсудимых Федора Токарева и Сергея Евстафьева.

Found a typo in the text? Select it and press ctrl + enter