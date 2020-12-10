«Он был как бешеный». В Уфе изучили жуткие подробности убийства топ-менеджера УМПО

Токарев совершил действия, о которых он не только заранее не информировал своих подельников, а напротив, – уверял их в том, что всё будет нормально, поскольку в квартире потерпевшего стопроцентно никого не будет. На вопрос «Зачем эти ребята согласились на предложение Токарева и пошли на преступление?» подсудимые за прошедшие два дня дали исчерпывающие ответы: они должны были Токареву деньги и рассчитывали таким образом вернуть ему долг. Таким образом, позиция Мингазова, Талипова и Хасанова об отсутствии у них умысла на совершение убийства (тем более «заказного»!) не вызывает сомнений, поскольку совпадает с фактическими обстоятельствами дела, подчеркнул Павел Киселёв.