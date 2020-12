Объявлены результаты конкурса «Предприниматель года 2020»

Победителем в номинации “Финансовые и юридические услуги” конкурса “Предприниматель 2020” стал председатель совета директоров Страхового Дома ВСК Сергей Цикалюк.

Издание News.nn отмечает, что организатором международного конкурса “Предприниматель года”, который проводится уже тридцать лет, является компания EY. В Российской Федерации он проходит уже в семнадцатый раз. География мероприятия сегодня охватывает 145 городов в пятидесяти странах мира. Конкурс считается самым престижным в сфере предпринимательства. В этом году победители выбирались независимым жюри. Из-за ограничений, введенных для торможения распространения коронавирусной инфекции, дискуссии жюри проводились в онлайн-формате на странице совместного спецпроекта EY и Forbes «Тест на устойчивость». В качестве основных критериев оценки учитывались предпринимательский дух, инновационная деятельность, экономические показатели компании и ее рост, лидерские позиции в отрасли. В состав судейской коллегии вошли известные представители бизнес-сферы. Отмечается, что в этом году поступило рекордное количество заявок на участие в конкурсе - больше ста. Россию представляли сразу двенадцать регионов. В результате отбора к конкурсу было допущено 89 предпринимателей из 84 компаний. Вместе они предоставляют рабочие места более 22 тысячам россиян, а их совокупный доход превышает 78 миллиардов рублей. Для Страхового Дома ВСК победа в одной из номинаций столь престижного конкурса является еще одним подтверждением ее успехов на рынке. Отмечается, что председатель совета директоров Сергей Цикалюк на протяжении многих лет активно работал над развитием страховой отрасли в целом. В настоящее время он уделяет внимание эффективности деятельности всего страхового сообщества и стремится к повышению уровня доверия среди россиян. За годы работы в компании он доказал, что является не только профессионалом в своей отрасли, но и умеет работать с людьми. Коллеги отмечают, что его главными принципами являются социальная ответственность и готовность при необходимости оказать помощь. Страховой Дом ВСК работает на рынке почти тридцать лет. Компания всегда занимает лидирующие позиции в рейтинге лучших страховщиков России. За время ее работы больше тридцати миллионов человек и пятисот тысяч организаций воспользовались услугами или продуктами Страхового Дома ВСК.

