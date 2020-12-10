Объявлены результаты конкурса «Предприниматель года 2020»

Для Страхового Дома ВСК победа в одной из номинаций столь престижного конкурса является еще одним подтверждением ее успехов на рынке. Отмечается, что председатель совета директоров Сергей Цикалюк на протяжении многих лет активно работал над развитием страховой отрасли в целом. В настоящее время он уделяет внимание эффективности деятельности всего страхового сообщества и стремится к повышению уровня доверия среди россиян.