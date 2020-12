Камчатская метеорологическая служба объявила штормовое предупреждение в Тихоокеанской акватории.

По сообщению iz.ru, ухудшение погодных условий ожидается 10 декабря - в акватории Тихого океана будет опасное волнение высотой до десяти метров. На следующий день оно распространится в северо-западном направлении. Неблагоприятные условия будут сохраняться до двенадцатого декабря.

