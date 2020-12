В дальневосточных регионах началась вакцинация медицинских работников от коронавирусной инфекции.

Издание iz.ru сообщает, что накануне в регион поступило пятьсот три дозы вакцины от коронавирусной инфекции, которые перераспределят между пятью медицинскими учреждениями Дальнего Востока. Отмечается, что перед введением препарата с антителами медики обязательно будут сдавать ПЦР-тест. Если в биоматериале не будет выявлен вирус, то медику поставят первую прививку, а через три недели вторую.

