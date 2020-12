Мэр города Агидель в Башкирии возмутился жителями, не желающими работать

Накануне мэр города Агидель Фанис Гильванов высказал в социальных сетях свое мнение по поводу трудоустройства в города. Его беспокоит то, что местные жители отказываются устраиваться на работу.

— Я теряю уверенность в нас - агидельцах. Я ничего уже не могу понять - какая работа нужна агидельцам? Шить мы не хотим, продавцами в магазинах не хотим, поварами не хотим, медсестрами работать не хотим, врачами работать не хотим, возмущается Фанис Гильванов. По словам градоначальника, на сегодняшний день в центре занятости населения пустует множество вакансий по разным направлениям и уровням квалификации. Чиновник высказал свои опасения по поводу того, что в будущем они потеряют больницы, заводы и школы, потому что работать там будет некому. — Как мы сможем уговорить других инвесторов, если даже построив хороший, с современными швейными машинами цех, предприниматель не может набрать людей хотя бы на одну смену, задается вопросом чиновник. В комментариях многие сошлись во мнении, что люди очень даже хотят работать, особенно в родном городе, однако их не устраивает уровень зарплат. — На вопрос где жить будем? Ответ простой - там где можно найти достойную работу с достойной зарплатой. Я пытался работать жить и работать в Агиделе, но зарплата, постоянные задержки и условия труда не оставили мне выбора. С работодателями/предпринимателями нужно вести работу не только когда они не платят зарплату, нужно работать с ними в плане достойной оплаты труда, — считает Ринат Ахметшин.

Found a typo in the text? Select it and press ctrl + enter