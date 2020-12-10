Мэр города Агидель в Башкирии возмутился жителями, не желающими работать

— На вопрос где жить будем? Ответ простой - там где можно найти достойную работу с достойной зарплатой. Я пытался работать жить и работать в Агиделе, но зарплата, постоянные задержки и условия труда не оставили мне выбора. С работодателями/предпринимателями нужно вести работу не только когда они не платят зарплату, нужно работать с ними в плане достойной оплаты труда, — считает Ринат Ахметшин.