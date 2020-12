По предварительным прогнозам, в России темпы нефтедобычи в текущем году снизятся на восемь процентов по сравнению с предыдущим.

Издание iz.ru сообщает, что снижение добычи нефти спрогнозировали в Минэнерго. По сравнению с прошлым годом в этом объемы снизятся на пятьсот четырнадцать миллионов тонн. Также энергетики ожидают снижения объемов добычи газа от четырех до шести процентов по сравнению с 2019, что составляет порядка семисот миллиардов кубических метров.

