«Единая Россия» обсудила итоги декады приема граждан

«Единая России» подвела итоги декады приема граждан. За эти десять дней россияне активно искали у партии содействия по различным вопросам, касающимся нарушений прав пенсионеров, трудящихся, учителей. Общее количество обратившихся в этом году — 80 тысяч граждан.

Как сообщает nashgorod, председатель ЕР Дмитрий Медведев и секретарь генерального совета партии Андрей Турчак провели совместный прием, по результатам которого решено было разработать несколько важных социальных инициатив. Пенсионерка из Архангельской области, являющаяся опекуном двух несовершеннолетних детей, не получает льгот по оплате проезда к месту отдыха из-за других выплат, которые ей предоставляют органы опеки. Комментируя эту ситуацию, с которой обратилась пожилая женщина, председатель партии назвал ее несправедливой. Власти поручили отправить запрос в Пенсионный фонд и решить эту проблему. Заведующая детсадом из Свердловской области предложила наделить воспитателей детских садов приоритетом при зачислении ребенка в сад, где работает его родитель. Медведев отметил, что такая инициатива позволила бы закрепить кадры, так как сотрудники дошкольных учреждений были бы более заинтересованы в своей работе. Жительница Курганской области предложила банковским организациям оповещать клиентов о вступлении в силу судебных решений, которые влияют на списание средств со счетов. Дмитрий Медведев подтвердил, что иногда деньги могут снять по ошибке, так как сведения, поступающие в банк, могут запаздывать. Он считает, что внесудебные взыскания должны осуществляться с обязательным извещением плательщика. Подводя итоги встречи с гражданами, председатель «Единой России» обратился к парламентариям с пожеланием проработать ряд важных социальных инициатив. Например, планируется ввести поправки в Трудовой кодекс, которые лишат работодателей возможности бесконечно перезаключать срочные трудовые договоры. Граждан принимали депутаты всех уровней — и главы регионов, и секретари региональных отделений. Каждое обращение фиксировалось и отправлялось на рассмотрение на местном, региональном или федеральном уровне. Как отмечает Андрей Турчак, одну треть проблем, с которыми пришли граждане, уже удалось решить, а остальные будут проанализированы для скорейшего их устранения. Как сообщается на сайте ER.ru, декада приемов граждан проходит ежегодно уже в течение 7 лет и отлично себя зарекомендовала за это время. Медведев, подводя итоги прошедшей декады, подчеркнул, что каждое обращение или жалоба будут рассмотрены и приняты к вниманию органами исполнительной власти. «Мы постарались сделать наши приемы в онлайн-формате, оставив при этом возможность и телефонного звонка, и видеосвязи. Таким образом, удалось повысить охват и эффективность. На сегодняшний день у нас почти 75 тысяч просмотров всех горячих линий за декаду. Прошли приемы по самым актуальным темам: образование, социальные выплаты, поддержка населения в период пандемии, здравоохранение и ЖКХ. Приемы для нас являются и определенным срезом общественных настроений. С одной стороны, они позволяют отвечать на конкретные вопросы граждан. С другой стороны, все наши приемы мы анализируем и направляем итоги в федеральный центр, где результаты мониторинга дают понять, что сегодня больше всего волнует граждан страны и какие есть системные решения для того, чтобы помочь людям», — сказала руководитель общественной приемной «Единой России» в Республике Башкортостан Эльвира Аиткулова.

