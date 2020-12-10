«Единая Россия» обсудила итоги декады приема граждан

Приемы для нас являются и определенным срезом общественных настроений. С одной стороны, они позволяют отвечать на конкретные вопросы граждан. С другой стороны, все наши приемы мы анализируем и направляем итоги в федеральный центр, где результаты мониторинга дают понять, что сегодня больше всего волнует граждан страны и какие есть системные решения для того, чтобы помочь людям», — сказала руководитель общественной приемной «Единой России» в Республике Башкортостан Эльвира Аиткулова.