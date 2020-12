Доктор Мясников: гомеопатия - часть медицинской системы

Александр Мясников, главврач московской городской клинической больницы № 71, заявил о том, что, несмотря на «неэффективность» гомеопатии, имеются случаи реальных выздоровлений».

«Новые известия» пишут, что гомеопатия в очередной раз стала предметом общественного внимания. Сейчас этому виду лечения посвятил свою передачу известный теледоктор – Александр Мясников. Он считает, что гомеопатический метод не является однозначным, вместе с тем во всем мире его используют, получая положительный эффект от лечения. В своей передаче Александр Мясников рекомендует изучать гомеопатию и ее принцип действия, вместо того чтобы отвергать один из старейших методов лечения. Он отмечает наличие людей, которым гомеопатия явно помогает. Несмотря не то что исследования не дают однозначного ответа относительно этого феномена, вступает в действие принцип доказательной медицины: «если то, что ты делаешь, работает, продолжай это делать». Наряду с тем доктор убежден в безопасности этого метода лечения, что тоже немаловажно для пациента. Александр Мясников подчеркнул трудность при формировании окончательного мнения о гомеопатии, поэтому спешить с выводами и сравнивать медицину с конвейером не стоит. Отмечается, что гомеопатия является частью официальной медицины в таких странах, как Бразилия, Пакистан, Сингапур. При этом она применяется в Британии и Америке.

Found a typo in the text? Select it and press ctrl + enter