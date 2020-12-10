Доктор Мясников: гомеопатия - часть медицинской системы

В своей передаче Александр Мясников рекомендует изучать гомеопатию и ее принцип действия, вместо того чтобы отвергать один из старейших методов лечения. Он отмечает наличие людей, которым гомеопатия явно помогает. Несмотря не то что исследования не дают однозначного ответа относительно этого феномена, вступает в действие принцип доказательной медицины: «если то, что ты делаешь, работает, продолжай это делать».