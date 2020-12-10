Чиновники из Башкирии помогают многодетной семье построить дом после пожара

Известно, что в доме проживали супруги Хуснияровы с четырьмя малолетними детьми. Двое из малышей ходили в детский сад, еще двое – в начальную школу. После трагедии им негде было жить, они остались практически на улице и с последней надеждой обратились за помощью к чиновникам.