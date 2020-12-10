Чиновники из Башкирии помогают многодетной семье построить дом после пожара

Чиновники из Башкирии помогают многодетной семье построить дом после пожара

Вчера, 14:37ОбществоКарина МамаеваPhoto: Facebook
Семья, проживающая в поселке Базилевка Уфимского района, в конце ноября 2020 года осталась без крыши над головой. Их дом сгорел в страшном пожаре. Об этом рассказал заместитель председателя Госсобрания-Курултая Рустем Ахмадинуров.

Известно, что в доме проживали супруги Хуснияровы с четырьмя малолетними детьми. Двое из малышей ходили в детский сад, еще двое – в начальную школу. После трагедии им негде было жить, они остались практически на улице и с последней надеждой обратились за помощью к чиновникам.

Представители администрации Калининского района Уфы совместно с партией «Единая Россия» и волонтерами помогли семье в сборе вещей и восстановлении документов. Также они расчистили территорию от сгоревших обломков и подарили семье сертификат на часть домкомплекта.

— Сегодня силами волонтёров «Нашей заботы» организована помощь в разгрузке и началу строительства нового дома из приобретённого семьей домкомплекта. Надеюсь, семья Хуснияровых встретит Новый год в новом уютном доме, отметил Рустем Ахмадинуров.

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