«Башавтотранс» закупит топливо за 500 миллионов рублей

ГУП «Башавтотранс» разместил аукцион на поставку ГСМ по топливным картам. Начальная цена контракта — 513,8 миллиона рублей.

Победитель аукциона должен поставить два миллиона литров бензина АИ-92, 16,8 тысяч литров бензина АИ-95, а также миллион литров дизельного летнего топлива и 7,6 миллионов зимнего топлива. ГСМ рассчитаны на 50 населённых пунктов, в том числе на Уфу и другие города Башкирии, Челябинск, Екатеринбург, Казань, Сочи, Волгоград, а также Ямало-Ненецкий АО, Ханты-Мансийский АО и другие регионы. Согласно контракту поставки пройдут до 31 марта 2021 года. Заявки на участие в тендере принимаются до 25 декабря, а 28 числа комиссия определит победителя госзакупки. Напомним, на работу кондуктора «Башавтотранса"в Уфе. Сотрудница, по словам очевидцев, оскорбляла и выпихивала пожилую женщину из автобуса. Предприятие опровергла информацию, заявив, что имелся факт провокации кондуктора.

