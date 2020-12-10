«Башавтотранс» закупит топливо за 500 миллионов рублей

Победитель аукциона должен поставить два миллиона литров бензина АИ-92, 16,8 тысяч литров бензина АИ-95, а также миллион литров дизельного летнего топлива и 7,6 миллионов зимнего топлива. ГСМ рассчитаны на 50 населённых пунктов, в том числе на Уфу и другие города Башкирии, Челябинск, Екатеринбург, Казань, Сочи, Волгоград, а также Ямало-Ненецкий АО, Ханты-Мансийский АО и другие регионы.