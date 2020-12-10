«Башавтотранс» закупит топливо за 500 миллионов рублей

«Башавтотранс» закупит топливо за 500 миллионов рублей

Вчера, 17:45ОбществоАнна КононоваPhoto: pixabay.com
ГУП «Башавтотранс» разместил аукцион на поставку ГСМ по топливным картам. Начальная цена контракта — 513,8 миллиона рублей.

Победитель аукциона должен поставить два миллиона литров бензина АИ-92, 16,8 тысяч литров бензина АИ-95, а также миллион литров дизельного летнего топлива и 7,6 миллионов зимнего топлива. ГСМ рассчитаны на 50 населённых пунктов, в том числе на Уфу и другие города Башкирии, Челябинск, Екатеринбург, Казань, Сочи, Волгоград, а также Ямало-Ненецкий АО, Ханты-Мансийский АО и другие регионы.

Согласно контракту поставки пройдут до 31 марта 2021 года. Заявки на участие в тендере принимаются до 25 декабря, а 28 числа комиссия определит победителя госзакупки.

Напомним, на работу кондуктора «Башавтотранса"в Уфе. Сотрудница, по словам очевидцев, оскорбляла и выпихивала пожилую женщину из автобуса. Предприятие опровергла информацию, заявив, что имелся факт провокации кондуктора.

Related news:
БашавтотрансБашкирияавтобусы
Found a typo in the text? Select it and press ctrl + enter
We in social networks

Размещение рекламы: 8(347) 216-00-28, reklama@mkset.ru

© Mkset.ru - Все права защищены. При использовании информации гиперссылка на сайт mkset.ru обязательна.

Сетевое издание «Медиакорсеть»

Средство массовой информации зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций 23.11.2018 г. регистрационный номер серия ЭЛ № ФС 77-74155.

Учредитель: ООО «ПремьерМедиаИнвест»

Главный редактор Алмаев Т.Р.

Телефон редакции: +7 (499) 290-52-20 , +7 (347) 216-00-58.

Адрес редакции: 105064, г. Москва, переулок Нижний Сусальный, дом 5, строение 15, пом. 1, комната 2.

E-mail: info@mkset.ru / ooopremmediainvest@gmail.com

18+

Яндекс.Метрика
Регионы