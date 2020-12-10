Американские антимонопольщики подали иски против Facebook

Американские антимонопольщики подали иски против Facebook

Вчера, 23:51ОбществоPhoto: pexels.com
Компания Facebook отреагировала на иски от властей США по делу о нарушении антимонопольного законодательства.

По сообщению iz.ru, против компании “Фейсбук” подали иски о нарушении антимонопольного законодательства прокуроры сразу сорока восьми штатов. Кроме этого, Федеральная комиссия по торговле настаивает на продаже активов компании, в том числе популярной соцсети “Инстаграм” и мессенджера WhatsApp. В пресс-службе компании “Фейсбук” прокомментировали ситуацию, назвав ее пересмотром истории. По словам представителей компании, несколько лет назад сделки по покупке социальной сети и мессенджера были одобрена ФТК.

Found a typo in the text? Select it and press ctrl + enter
We in social networks

Размещение рекламы: 8(347) 216-00-28, reklama@mkset.ru

© Mkset.ru - Все права защищены. При использовании информации гиперссылка на сайт mkset.ru обязательна.

Сетевое издание «Медиакорсеть»

Средство массовой информации зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций 23.11.2018 г. регистрационный номер серия ЭЛ № ФС 77-74155.

Учредитель: ООО «ПремьерМедиаИнвест»

Главный редактор Алмаев Т.Р.

Телефон редакции: +7 (499) 290-52-20 , +7 (347) 216-00-58.

Адрес редакции: 105064, г. Москва, переулок Нижний Сусальный, дом 5, строение 15, пом. 1, комната 2.

E-mail: info@mkset.ru / ooopremmediainvest@gmail.com

18+

Яндекс.Метрика
Регионы