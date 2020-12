Американские антимонопольщики подали иски против Facebook

Компания Facebook отреагировала на иски от властей США по делу о нарушении антимонопольного законодательства.

По сообщению iz.ru, против компании “Фейсбук” подали иски о нарушении антимонопольного законодательства прокуроры сразу сорока восьми штатов. Кроме этого, Федеральная комиссия по торговле настаивает на продаже активов компании, в том числе популярной соцсети “Инстаграм” и мессенджера WhatsApp. В пресс-службе компании “Фейсбук” прокомментировали ситуацию, назвав ее пересмотром истории. По словам представителей компании, несколько лет назад сделки по покупке социальной сети и мессенджера были одобрена ФТК.

