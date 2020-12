Активисты просят президента России вернуть «БашРТС» в собственность Башкирии

В Башкирии продолжается кампания против повышения цен на услуги ЖКХ. Координатор движения «СтопБашРТС» Альберт Рахматуллин опубликовал петицию на имя президента России с требованием вернуть «БашРТС» в собственность республики.

Он рассказывает, что энергетика Башкирии принадлежит двум холдингам Интер РАО и АФК Системой. Однако, по его словам, жители республики видят только повышение цен на тепло- и электроэнергию. Эти компании, находящиеся за пределами территории Республики, от владения данными предприятиями преследуют только одну цель — получение прибыли. Особенно в этом старается поставщик тепла в наши дома — компания БашРТС , которая принадлежит в конечном итоге холдингу Интер РАО, рассказывает Рахматуллин. Он утверждает, что в республике одни из самых высоких тарифов на тепло. По данным Рахматуллина, в Уфе тариф составляет 2198,18 рублей за гкл, в Казани — 1855 рублей, в Оренбурге — 1606 рублей, а в Челябинске — 1354 рублей. И все это при том, что Башкирия обладает всеми компонентами — свои нефть, газ, мазут, вода, электричество, пишет координатор движения. Он рассказывает, что люди устали от бесконечного повышения цен на тепло и не в состоянии оплачивать «драконовские цены» за услуги ЖКХ, однако повлияет на это никто не может, даже глава Башкирии. В связи с этим активисты обратились к президенту России Владимиру Путину, требуя вернуть «БашРТС» в республиканскую собственность, снизит цены по тарифам до среднего уровня по стране и возместить переплаченные деньги за отопление и горячую воду. На сайте Change.org Альберт Рахматуллин опубликовал петицию. В настоящее время её подписали 13 человек. Напомним, в начале участники движения «СтопБашРТС» провели одиночные пикеты в Уфе. Активисты выступали против высоких цен на услуги ЖКХ. А ранее, 31 июля, Альберт Рахматуллин организовал собрание по вопросам ЖКХ у памятника Ленину напротив Горсовета. Встреча проходила в формате «посиделок на скамейке». Однако общественник был задержан и по решению суда арестован. Деятельность Рахматуллина расценили как публичное мероприятие.

