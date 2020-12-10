Активисты просят президента России вернуть «БашРТС» в собственность Башкирии

Он рассказывает, что люди устали от бесконечного повышения цен на тепло и не в состоянии оплачивать «драконовские цены» за услуги ЖКХ, однако повлияет на это никто не может, даже глава Башкирии. В связи с этим активисты обратились к президенту России Владимиру Путину, требуя вернуть «БашРТС» в республиканскую собственность, снизит цены по тарифам до среднего уровня по стране и возместить переплаченные деньги за отопление и горячую воду. На сайте Change.org Альберт Рахматуллин опубликовал петицию. В настоящее время её подписали 13 человек.