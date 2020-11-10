Замерзающая бабушка, многомиллионные нарушения и первый снег. Итоги дня в Башкирии

Сегодня Контрольно-счетная палата Башкирии рассказала о нарушениях в дирекции по особо охраняемым природным территориям республики на общую сумму в 128 миллионов рублей. Новый руководитель учреждения Эдуард Талипов отчитывался об устранении замечаний.