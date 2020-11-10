Замерзающая бабушка, многомиллионные нарушения и первый снег. Итоги дня в Башкирии

Замерзающая бабушка, многомиллионные нарушения и первый снег. Итоги дня в Башкирии

Вчера, 21:00ОбществоАнна КононоваPhoto: Подслушано Уфа
Главные новости в Башкирии 10 ноября.

Прокуратура посетила 56-летнюю жительницу Зианчуринского района Зарифу Кулгарину, которая проживает в бараке без электричества. Ведомсто заявило, что будет разбираться.

На УМПО снова вспышка коронавируса. На сегодняшний день 23 человека были госпитализированы, 661 сотрудник проходит лечение амбулаторно.

Сегодня Контрольно-счетная палата Башкирии рассказала о нарушениях в дирекции по особо охраняемым природным территориям республики на общую сумму в 128 миллионов рублей. Новый руководитель учреждения Эдуард Талипов отчитывался об устранении замечаний.

В самарском суде рассмотрели кассационную жалобу 23-летней дознавательницы, которую изнасиловали коллеги в конце октября прошлого года.

Ко Дню сотрудника органов внутренних дел Mkset собрала 10 самых громких дел за 2020 год. Кстати, с профессиональным праздником сотрудников полиции поздравил глава Башкирии Радий Хабиров.

Жители Уфы поделились фотографиями первого снега в соцсетях. Редакция сделала фотоподборку утренней красоты.

А уфимская мэрия настоятельно порекомендовала водителям сменить летнюю резину на зимнюю из-за ухудшения погоды.

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