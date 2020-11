Юрист рассказал, могли ли Антона Макарова, расстрелявшего сослуживцев в Воронеже, освободить от воинской службы.

Газета “Известия” сообщает, что рядовой Антон Макаров, который расстрелял сослуживцев под Воронежем, имел низкие моральные качества. Однако по словам юриста, это не является основанием для освобождения от службы. Перед призывом Макаров прошел медицинскую комиссию, в том числе психиатра, которая признала его пригодным для службы, но при этом у солдата не было доступа к оружию. Отмечается, что в ходе проверки случаев неуставных отношений, о которых заявляет рядовой, установлено не было.

