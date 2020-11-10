В Ульяновске работники мусоросортировочного комплекса спасли от смерти двух черепах

В Ульяновске работники мусоросортировочного комплекса спасли от смерти двух черепах

Вчера, 15:34ОбществоPhoto: pixabay.com
На Ульяновском мусоросортировочном комплексе в пакете с отходами оказались две черепахи.

Как сообщает fedpress.ru, живых красноухих черепах в мусорном пакете обнаружил один из сотрудников предсортировочного участка. Еще бы немного, и они вместе с мусором пошли бы под пресс.

А месяц назад точно так же рабочие «Горкомхоза» спасли живого ежа. По словам директора предприятия Игоря Перфильева, после того случая, который получил широкую огласку, на предприятии рассчитывали, что это напомнит людям о гуманном отношении к животным. И вот новый случай.

Спасенные черепахи не пострадали и ведут себя активно. Пока они находятся на предприятии. Жители Ульяновска в соцсетях уже выражают готовность забрать рептилий к себе.

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