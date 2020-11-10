В Ульяновске работники мусоросортировочного комплекса спасли от смерти двух черепах

А месяц назад точно так же рабочие «Горкомхоза» спасли живого ежа. По словам директора предприятия Игоря Перфильева, после того случая, который получил широкую огласку, на предприятии рассчитывали, что это напомнит людям о гуманном отношении к животным. И вот новый случай.