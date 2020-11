В Ульяновске работники мусоросортировочного комплекса спасли от смерти двух черепах

На Ульяновском мусоросортировочном комплексе в пакете с отходами оказались две черепахи.

Как сообщает fedpress.ru, живых красноухих черепах в мусорном пакете обнаружил один из сотрудников предсортировочного участка. Еще бы немного, и они вместе с мусором пошли бы под пресс. А месяц назад точно так же рабочие «Горкомхоза» спасли живого ежа. По словам директора предприятия Игоря Перфильева, после того случая, который получил широкую огласку, на предприятии рассчитывали, что это напомнит людям о гуманном отношении к животным. И вот новый случай. Спасенные черепахи не пострадали и ведут себя активно. Пока они находятся на предприятии. Жители Ульяновска в соцсетях уже выражают готовность забрать рептилий к себе.

