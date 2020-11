Сегодня ночью в жилом доме по улице Одесской в Уфе произошел пожар. На место в срочном порядке выехали сотрудники МЧС Башкирии.

Известно, что огонь разгорелся в одноэтажном кирпичном доме на двух хозяев. Сотрудники газодымозащитной службы во время возгорания вытащили из здания трех человек. Открытый огонь пожарные потушили через час. В ходе разбора обломков дома было обнаружено тело 88-летней женщины. Причины пожара сейчас устанавливают дознаватели МЧС и сотрудники следственного комитета.

