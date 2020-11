В Уфе адвоката признали виновным в получении взятки в 1,2 миллиона рублей

Руководителя филиала «Вердикт» НКО «Башкирская республиканская коллегия адвокатов» Мурата Юмадилова признали виновным в мошенничестве в особо крупном размере.

По данным следствия, в декабре прошлого года адвокат предложил своему подзащитному прекратить уголовное дело в отношение него за 1,2 миллиона рублей. Отметим, что мужчину подозревали в мошенничестве в одном из отделов полиции Уфы. В действительности, адвокат не имел реальной возможности гарантировать прекращение уголовного преследования в отношении своего клиента, а требуемые деньги планировал присвоить лично, сообщает пресс-служба Следкома Башкирии. Подзащитный, заподозрив обман, обратился в ФСБ. При передаче денег адвокат был задержан, а после сознался в содеянном. Суд назначил ему наказание в виде трёх лет лишения свободы условно с испытательным сроком на три года. Кроме того, защитник обязан выплатить штраф 100 тысяч рублей. Подсудимому запрещено заниматься адвокатской деятельностью в течение двух лет. Напомним, ранее Верховный суд Башкирии оставил без изменений решение о незаконности возбуждения уголовного дела на бывшего президента Адвокатской палаты Башкирии Булата Юмадилова. Его обвиняли в злоупотреблении полномочиями. Следователи выяснили, что в 2014 году он добился в совете палаты заключения договора аренды помещения для аппарата организации у своей тещи. А также, по версии следствия, Юмадилов скрыл, что помещения нуждаются в ремонте, а арендная плата выше рыночной. Через два года договор продлили. Следствие оценило ущерб, нанесённый Адвокатской палате, в пять миллионов рублей. В начале октября в Уфе прошли одиночные пикеты против Булата Юмадилова с требованием возобновить уголовные дела хищениях в адвокатской палате. Как позже рассказал адвокат Александр Войцех, прокуратура возобновила расследование. Однако Адвокатская палата заявила, что это серьёзная правовая ошибка, а нарушений здесь никаких нет.

