В Уфе адвоката признали виновным в получении взятки в 1,2 миллиона рублей

Напомним, ранее Верховный суд Башкирии оставил без изменений решение о незаконности возбуждения уголовного дела на бывшего президента Адвокатской палаты Башкирии Булата Юмадилова. Его обвиняли в злоупотреблении полномочиями. Следователи выяснили, что в 2014 году он добился в совете палаты заключения договора аренды помещения для аппарата организации у своей тещи. А также, по версии следствия, Юмадилов скрыл, что помещения нуждаются в ремонте, а арендная плата выше рыночной. Через два года договор продлили. Следствие оценило ущерб, нанесённый Адвокатской палате, в пять миллионов рублей.