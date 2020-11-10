В Уфе 311 школьников не имели техники для перехода на дистанционное обучение

В Уфе 311 школьников не имели техники для перехода на дистанционное обучение

Вчера, 10:04ОбществоКарина МамаеваPhoto: pixabay.com
С этой недели, после окончаний осенних каникул, по решению правительства Башкирии учащиеся 6-10 классов переведены в формат дистанционного обучения. Однако не у всех детей в Уфе имелась необходимая техника, сообщила начальник управления образования Елена Хаффазова.

На оперативном совещании в администрации города отметили, что 311 учеников получили из школы различную технику для того, чтобы заниматься в режиме онлайн. Также техника потребовалась некоторым учителям. По словам Елены Хаффазовой, вчерашний первый учебный день прошел без перебоев, проведены все уроки.

Напомним, в школах частично ввели дистанционный режим из-за распространения коронавируса. С 9 по 22 ноября очное обучение предусмотрено только для учеников 1-4 классов и одинадцатиклассников. Решение по дальнейшей работе школ будет принято после 22 числа.

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