В Уфе 311 школьников не имели техники для перехода на дистанционное обучение

На оперативном совещании в администрации города отметили, что 311 учеников получили из школы различную технику для того, чтобы заниматься в режиме онлайн. Также техника потребовалась некоторым учителям. По словам Елены Хаффазовой, вчерашний первый учебный день прошел без перебоев, проведены все уроки.