В Уфе 311 школьников не имели техники для перехода на дистанционное обучение

С этой недели, после окончаний осенних каникул, по решению правительства Башкирии учащиеся 6-10 классов переведены в формат дистанционного обучения. Однако не у всех детей в Уфе имелась необходимая техника, сообщила начальник управления образования Елена Хаффазова.

На оперативном совещании в администрации города отметили, что 311 учеников получили из школы различную технику для того, чтобы заниматься в режиме онлайн. Также техника потребовалась некоторым учителям. По словам Елены Хаффазовой, вчерашний первый учебный день прошел без перебоев, проведены все уроки. Напомним, в школах частично ввели дистанционный режим из-за распространения коронавируса. С 9 по 22 ноября очное обучение предусмотрено только для учеников 1-4 классов и одинадцатиклассников. Решение по дальнейшей работе школ будет принято после 22 числа.

