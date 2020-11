Представители Национальной технологической инициативы (НТИ) сообщили, что в России запустили платформу по автоматической диагностике инфекции COVID-19 “Антикорона”.

Как пишет RT, платформа создана на основе искусственного интеллекта, которая анализирует данные рентгеновской и лучевой диагностики (КТ, МРТ, ПЭТ) легких и позволяет быстрее диагностировать инфекцию COVID-19 и другие легочные заболевания. Сообщается, что платформа загружена на облачный сервис, поэтому ее могут использовать как российские, так и зарубежные специалисты.

