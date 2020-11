Депутат Госдумы Виктор Зубарев предложил добавить в список расходов граждан, по которым можно получить социальный налоговый вычет, плату за услуги психологов.

Как пишет RT, соответствующее обращение депутат направил в Минфин. Как отметил Зубарев, в период пандемии был зафиксирован резкий рост спроса на седативные препараты. Чтобы обеспечить душевное благополучие граждан он предложил ввести налоговый вычет на услуги лицензированных психологов. Также, по его словам, это поможет очистить этот рынок от коуч-консультаций без лицензии.

