В Пермском крае спасатели через окно попали в квартиру с запертым там ребенком

Как сообщает properm.ru со ссылкой на пресс-службу Минтербеза Пермского края, ЧП произошло 8 ноября. Спасателей вызвала мама мальчика после того, как дверь случайно захлопнулась, когда она ненадолго покинула квартиру. Ситуация осложнялась тем, что на плите в это время варилась еда, а квартира находилась на девятом этаже. Надо было действовать быстро, поскольку еда на плите за это время уже пригорела, и в квартире был дым.