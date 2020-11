В Пермском крае спасатели через окно попали в квартиру с запертым там ребенком

В Пермском крае спасателям пришлось проводить целую «спецоперацию», чтобы попасть через окно в закрытую квартиру, где один находился двухлетний ребенок.

Как сообщает properm.ru со ссылкой на пресс-службу Минтербеза Пермского края, ЧП произошло 8 ноября. Спасателей вызвала мама мальчика после того, как дверь случайно захлопнулась, когда она ненадолго покинула квартиру. Ситуация осложнялась тем, что на плите в это время варилась еда, а квартира находилась на девятом этаже. Надо было действовать быстро, поскольку еда на плите за это время уже пригорела, и в квартире был дым. Чтобы попасть в квартиру, спасателям пришлось вскрыть чердак, забраться на крышу здания и установить на ней дополнительный навес, чтобы острыми краями не перерезать тросы. После чего по ним опустились на балкон и выдавили окно. По словам спасателя, сначала ребенок испугался при виде незнакомого человека, но когда он открыл дверь и вынес ребенка в подъезд, малыш при виде мамы успокоился.

